1. Đeo găng tay cao su ở nơi công cộng sẽ an toàn?



Các loại găng tay cao su thông thường hay y tế không hoàn toàn bảo vệ bạn trước virus corona. Virus có thể không dính vào tay bạn nhưng dính vào đôi găng và sẽ khiến bạn bị lây bệnh nếu để chạm vào mắt, mũi, miệng trong lúc mang găng.

Vì vậy, phương án rửa tay thường xuyên vẫn có hiệu quả hơn cả.

Đừng nghĩ đeo găng tay cao su là an toàn 100%. Nguy cơ lây bệnh là có nếu như bạn chạm đôi tay đang mang găng vào mắt, mũi, miệng. Ảnh: WHO

Trước đó, WHO và các tổ chức, chuyên gia có khuyên một số người làm ở môi trường nguy cơ như bán thực phẩm, nhất là bán thịt tươi sống, sử dụng một số dụng cụ bảo hộ gồm găng tay cao su/nilon.

Tuy nhiên, bạn phải nhớ không được chạm vào mắt, mũi, miệng trong suốt quá trình mang. Với đôi găng tay y tế hoặc găng nilon làm bếp nhiều người chọn mang trong quá trình làm việc, ví dụ những người bán hàng, nên rửa tay thường xuyên trên cả đôi găng đang mang.

2. Ra đường nên "ngó lơ" nhau?

Theo WHO, bạn vẫn có thể chào người khác ở khoảng cách an toàn bằng một cái vẫy tay, một cái gật đầu, một cái cúi mình… tùy vào văn hóa nơi bạn đang sống. Khoảng cách an toàn được WHO khuyến cáo là tối thiểu 1 m.

Chỉ cần tránh những tiếp xúc vật lý là đủ, ví dụ những cái ôm hôn trong văn hóa chào nhiều nước nên được bỏ qua.

3. Bắt tay cũng làm lây truyền virus corona?

Vấn đề từng gây tranh cãi bởi cái bắt tay thường ngắn ngủi, Tuy nhiên, WHO khẳng định hành động này sẽ làm lây truyền virus, vì vậy những cái bắt tay, đập tay nên được "cho qua" trong mùa Covid-19, thay vào đó là vẫy tay hay cúi chào.

4. Thiết bị đo nhiệt độ sẽ phát hiện được người bệnh?

Các thiết bị quét, đo nhiệt độ chỉ giúp phát hiện những người mắc Covid-19 đã bị sốt, không giúp phát hiện những người còn ủ bệnh, chưa có triệu chứng. Ảnh: WHO

Máy quét, đo nhiệt độ quả thật có hiệu quả trong việc phát hiện người bị sốt, bao gồm sốt vì virus corona mới. Tuy nhiên, nó không thể phát hiện ra những người nhiễm bệnh nhưng chưa bị sốt. Điều này là do bệnh thường mất từ 2-10 ngày (và tối đa có thể 14 ngày) trước khi người bị nhiễm có triệu chứng, bao gồm phát sốt.

Vì vậy, không nên ỷ lại vào các thiết bị kiểm tra thân nhiệt mà phải áp dụng đồng thời các biện pháp phòng Covid-19 khác.