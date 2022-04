Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 4-4 đến 18 giờ ngày 5-4, TP Hà Nội ghi nhận 5.199 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1.687 ca cộng đồng, 3.512 ca đã cách ly.



Các bệnh nhân phân bố tại 432 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (353), Hoàng Mai (333), Sóc Sơn (310), Long Biên (305).

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 1.507.848 ca.

Dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội hiện đã hạ nhiệt và được kiểm soát. Nếu như đầu tháng 3-2022, số ca mắc Covid-19 gia tăng mạnh, thậm chí có ngày ghi nhận số mắc kỷ lục (hơn 32.600 ca trong ngày 8-3) thì nay đã hạ nhiệt còn khoảng gần 8.000 ca/ngày. Cùng với đó, người bệnh được sử dụng thuốc kháng virus sớm, giảm tỉ lệ nhập viện và giảm tỉ lệ tử vong do Covid-19.



Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết sau khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức xin ý kiến của phụ huynh trẻ mầm non toàn TP. Trên cơ sở nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh trẻ mầm non và kết quả triển khai việc dạy học trực tiếp với học sinh của các khối lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tính toán phương án để tham mưu UBND TP Hà Nội về lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường.

Tuy nhiên, theo ông Cương, các trường mầm non đã dừng hoạt động trong thời gian khá dài, cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn cho trẻ. Ngay từ thời điểm này, đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón trẻ mầm non trở lại trường khi có chỉ đạo của TP.