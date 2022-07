Chiều 18-7, TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, cho hay bệnh viện đang triển khai chương trình thăm khám, điều trị miễn phí cho những trường hợp khuyết tổn phần mềm, bị co rút tay, chân do di chứng bỏng, bị hở hàm ếch…



Theo đó, chương trình miễn phí này sẽ có sự đồng hành Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP HCM cùng nhiều chuyên gia lĩnh vực thẩm mỹ, phục hồi chức năng… để cứu giúp, phục hồi thể trạng, chức năng hoạt động và trả lại tính thẩm mỹ cao nhất cho những bệnh nhân kém may mắn nói trên.

Người dân bị khuyết tổn phần mềm, co rút do tai nạn cháy nổ... sẽ được điều trị miễn phí

Theo BS Hoàng, hiện nay, trong xã hội có không ít người bị khuyết tổn phần mềm (mất da…) do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bị co rút do di chứng bỏng (xăng, axít…), sứt môi, hở hàm ếch… Một khi rơi vào những trường hợp trên không chỉ ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ, chức năng sinh hoạt và lao động, mà còn dễ dẫn đến tự ti, bi quan.

"Không ít người nằm trong hoàn cảnh nói trên tuổi đời còn trẻ, là trụ cột gia đình, lại có hoàn cảnh khó khăn. Đang khỏe mạnh, lành lặn, bỗng dưng thành tàn phế và sống dựa vào người khác nên dễ nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực" - BS Hoàng chia sẻ.

Người dân bị khuyết tổn muốn được thăm khám và điều trị vui lòng liên hệ trực tiếp tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM (313 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP HCM). Ngoài ra cũng có thể liên hệ với BS Lê Hoàng Lưu qua số điện thoại 093.714.6893.