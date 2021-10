Dự thảo nghị quyết hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đang được lấy ý kiến góp ý từ các địa phương để hoàn thiện và sớm ban hành.

Mục tiêu của hướng dẫn là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn; các địa phương có dịch bắt đầu lộ trình thích ứng an 3 toàn; kiên trì thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới từ tháng 12-2021.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch sẽ có tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần - Ảnh: Ngô Nhung

5 tiêu chí đánh giá, 4 cấp độ phân loại dịch



Dự thảo nghị quyết đưa ra 5 tiêu chí bao gồm 2 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch:

- Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần

- Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19.

3 tiêu chí điều chỉnh cấp độ dịch, cụ thể:

- Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở y tế trực thuộc tối thiểu 2% tổng số ca mắc mới (theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ 4)

- 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn (xã) có ô xy y tế và 100% các quận, huyện, thị xã, thành phố (huyện) có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

- Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm chủng theo lộ trình (tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 áp dụng trong tháng 10 năm 2021; tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 áp dụng từ tháng 11- 2021).

Việc xác định cấp độ dịch sẽ được đánh giá ở phạm vi nhỏ nhất là cấp xã, tổ/đội, khu dân cư, thôn xóm thay vì cấp huyện, tỉnh, trên cơ sở phân loại 4 cấp độ nguy cơ.

Cụ thể, cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Địa phương căn cứ vào tình hình dịch, tỉ lệ tiêm vắc-xin trên địa bàn để quy định cụ thể về giới hạn số lượng người tham gia, phạm vi và công suất của hoạt động và tổ chức nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn; ưu tiên cho người tiêm đủ liều vắc-xin và khỏi bệnh Covid-19.

Theo đó, giao thông công cộng (bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải) sẽ phải dừng hoạt động nếu là vùng đỏ (cấp độ 4), các vùng còn lại đều được hoạt động song phải giảm công suất ở vùng cam. Tuy vậy, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện phải được xét nghiệm định kỳ 1 tuần/lần ở vùng cam (cấp độ 3) và 2 tuần/lần vùng vàng (cấp độ 2); có xét nghiệm âm tính.

Hướng dẫn này cũng lưu ý người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 là không quá 12 tháng (có chứng nhận tiêm chủng); đã khỏi bệnh Covid-19 là không quá 6 tháng: có xác nhận khỏi bệnh Covid-19/giấy ra viện của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 hoặc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã (đối với trường hợp điều trị tại nhà).



Quy định rõ từng loại hình "được hoạt động"

Theo hướng dẫn này, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ đều được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch, song phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Định kỳ phải đánh giá nguy cơ lây nhiễm với vùng đỏ, vùng cam là hằng tuần, có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc; được tự tổ chức xét nghiệm cho người lao động khi nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc định kỳ hằng tuần cho tỉ lệ lao động nhất định ở từng vùng…

Dự thảo nghị quyết cũng cho các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch trên cơ sở đảm bảo phòng chống dịch, người lao động và khách được tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19, đã khỏi bệnh hoặc có xét nghiệm âm tính.

Đáng chú ý, với nhà hàng, quán ăn ở vùng đỏ chỉ được bán mang đi, tại vùng cam được hoạt động nhưng giảm 50% lượng khách (trong tổng số khách thường có) tại cùng một thời điểm; vùng vàng giảm 30% lượng khách.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác được hoạt động hay không sẽ do địa phương quyết định và đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo cũng phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, vùng vàng (trừ trường hợp được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực).

Tổ chức dạy, học gián tiếp (trừ các loại hình đào tạo cho nhóm đã được tiêm đủ liều vắc-xin).



Hướng dẫn quy định các hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như làm tóc (bao gồm cắt tóc)

Giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến (trừ trường hợp ≥ 80% số người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc chữa khỏi bệnh Covid-19). Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì thời gian xét nghiệm định kỳ là 2 tuần/lần đối với cấp 3, cấp 4. Nếu cơ quan, công sở đã có ≥ 80% người lao động đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì giảm 1/2 tỉ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch)



Đối với các hoạt động tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… tùy vào cấp độ dịch để hoạt động hoặc hạn chế số lượng người tham gia, giảm công suất.

Chẳng hạn, tại vùng đỏ, các địa điểm, cơ sở tham quan du lịch, rạp chiếu phim, sân thể thao phải ngừng hoạt động; vùng vàng được hoạt động nhưng chỉ được từ 30-50% công suất. Với vùng xanh, 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

Hướng dẫn này cũng quy định ưu tiên tiêm cho phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Điều kiện để cá nhân di chuyển giữa các vùng



Theo hướng dẫn này các cá nhân phải tuân thủ 5K; Khai báo y tế điện tử khi có triệu chứng hoặc di chuyển; Quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng giấy tại các địa điểm tập trung đông người (quán ăn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng, nhà máy, bệnh viện…).



Thực hiện đăng ký tiêm vắc-xin trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.



Người từ địa bàn cấp 4 không đến các địa bàn khác. Trừ lý do đặc biệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế hoặc tỉnh/thành phố.



Tiêm vắc-xin Covid-19 là một trong những tiêu chí để tham gia các hoạt động xã hội

Người từ địa bàn cấp 3 không đến các địa bàn có cấp độ dịch khác. Trừ lý do đặc biệt 33 hoặc người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế hoặc tỉnh/thành phố. Cùng đó, được đi lại giữa các địa bàn có cùng cấp độ dịch. Trường hợp đi qua địa bàn không cùng cấp độ dịch thì không dừng, đỗ.



Người ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp 2, cấp 1 được đi lại bình thường trong địa bàn và giữa các địa bàn ở cấp độ dịch 1, 2. Được đi đến địa bàn ở cấp độ dịch 3 hoặc 4 đối với những trường hợp đặc biệt hoặc người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế hoặc tỉnh/thành phố.



Người hoàn thành cách ly tập trung (người nhập cảnh, F1,…) được di chuyển về địa bàn nơi lưu trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo qui định. Đối với trường hợp trẻ em nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin được di chuyển về địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà theo qui định.