Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cháu bé đã được cai ECMO từ ngày 12-8, cai máy thở - máy tạo nhịp vào 14-8, đến hôm nay 17-8 bé tiếp tục hồi phục rất tốt.

Cháu bé giấu tên mới 3 tuổi, đến từ Thành phố Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang. Bé 3 tuổi nhưng chỉ nặng 11 kg. Trước đó bé sốt nhẹ 1 ngày, đến hôm sau bỗng nôn ói liên tục, lừ đừ, được phụ huynh đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tình trạng bé ngày càng nặng nên sau khi được cho thở oxy, truyền thuốc vận mạch, bé được các bác sĩ đưa lên xe cấp cứu chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Các bác sĩ đang kể lại ca bệnh ngoạn mục được cứu sống bằng ECMO

Theo PGS Phạm Văn Quang, cháu bé nặng đến nỗi chỉ cần vào viện trễ 5-10 phút nữa là có thể không cứu được em bé. Lúc đến được bệnh viện bé đã hôn mê, môi tím, thở hước, trụy tim mạch nặng, tim rời rạc. Bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim.



Bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 1, người chủ trì cuộc hội chẩn khẩn cấp cho cháu bé, cho biết các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp ngay cho em bé trong thời gian chuẩn bị phòng mổ lưu động và hệ thống ECMO.

Lý do cần đến phòng mổ lưu động là vì bé quá nhỏ nên phải can thiệp mạch máu thì mới đặt ECMO được. Phòng mổ lưu động cũng cần thiết trong tình trạng thời gian gấp, bệnh nhân cực nặng, không tiện chuyển đến khu vực phòng mổ chính thức. Khác với các bé lớn có thể can thiệp ở mạch máu vùng đùi, cháu bé này cần nối với hệ thống ECMO ở vùng cổ, một điều rất khó khăn.

"Bé quá nhỏ cũng có nguy cơ cao gặp tình trạng thuyên tắc, thiếu máu nuôi. Thiếu máu nuôi vùng chi thì phải đoạn chi, ở vùng đầu thì sẽ gây tử vong" - bác sĩ Bạch Văn Cam giải thích. Vì vậy, các bác sĩ phải theo dõi cháu bé rất sát. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng có lợi thế là sở hữu một trung tâm tim mạch nhi, nên có thể can thiệp mạch máu nhanh cho bé..

Không phụ sự trông đợi của các bác sĩ, cháu bé đã có cải thiện tích cực ngay sau khi được kết nối với hệ thống ECMO. Sau 6 ngày chạy ECMO, chức năng tim và các cơ quan gan, thận, não phục hồi rất tốt.

Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, tình trạng huyết động học ổn định, chức năng tim phục hồi tốt. Bệnh nhi vẫn được theo dõi sát tình trạng tim mạch và đông máu. Nếu diễn tiến thuận lợi, bé có thể được xuất viện vào cuối tuần sau.