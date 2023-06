Ngày 26-6, bác sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân (17 tuổi, ngụ tỉnh Long An) có vết thương cổ bàn tay phải nghiêm trọng do bị khối xi-măng rơi trúng.

Trước đó, nam thanh niên này bị khối xi-măng rơi từ trên cao đè trúng tay phải, sau khi tự sơ cứu thì lập tức vào bệnh viện. Tại đây, bệnh nhân đã mất vận động cơ năng khuỷu phải, vết thương dập nát và phức tạp, máu phun thành tia, đầu ngón tím tái...

Bàn tay đứt lìa của nam thanh niên khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Khanh nhận định bệnh nhân có nguy cơ mất bàn tay nếu không khâu nối mạch máu kịp thời. Sau khi tư vấn và được sự đồng ý của người nhà, bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng mổ để được phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt lọc da, cơ dập chết và lấy dị vật cát đá, khâu nối động mạch quay vùng cổ tay...

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, dùng kháng sinh, kháng đông, thay băng vết thương, dẫn lưu dịch mỗi ngày.

Sau 7 ngày, vết thương sạch, không nhiễm trùng; bàn tay hồng hào, vận động được. Dưới sự thăm khám tận tình, chăm sóc chu đáo của bác sĩ và điều dưỡng, tổng trạng vết thương đã hồi phục tốt và bệnh nhân đã được xuất viện.

"Khi gặp sự cố như trên, việc đầu tiên là phải sơ cứu băng vết thương và bất động xương gãy, sau đó nhanh chóng di chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất" - bác sĩ Khanh khuyến cáo.