"Trình làng" vắc-xin Covid-19 tái tổ hợp dựa trên thực vật

Theo Medical Xpress, các "hạt giống" coronavirus được tạo ra trong thực vật, kết hợp với chất bổ trợ đã giúp tạo nên một vắc-xin ngừa Covid-19 hoàn toàn mới, có hiệu quả giảm bệnh nặng và giảm tải lượng virus cực kỳ hiệu quả trên 5 biến chủng.

Sản phẩm được tạp ra bởi nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Karren J. Hager từ Medicago ở Thành phố Quebec (Canada) hiện đang thử nghiệm giai đoạn 3 tại 85 địa điểm, với 24.141 người tham gia nghiên cứu.

So với nhóm đối chứng (được tiêm giả dược), vắc-xin mới cho thấy hiệu quả lên đến 69,5% đối với bất kỳ triệu chứng nào do 5 biến chủng Covid-19 khác nhau gây ra. Trong nhóm được tiêm vắc-xin, không có trường hợp mắc Covid-19 nào phát triển bệnh ở mức độ nặng, tải lượng virus cũng thấp hơn tới 100 lần so với nhóm nhiễm khi chưa được tiêm chủng.

Kết quả thử nghiệm vừa công bố trên Tạp chí Y học Anh (NEJM).