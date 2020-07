TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, trả lời: Gan nhiễm mỡ hoặc thoái hóa mỡ gan là tình trạng gan bị tích tụ nhiều chất béo chiếm hơn 5% trọng lượng gan. Nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ được chia làm 2 nhóm: do rượu và không do rượu. Nhóm không do rượu gồm: các bệnh chuyển hóa (đái tháo đường, tăng mỡ máu), rối loạn dinh dưỡng (béo phì, suy dinh dưỡng), do dùng thuốc điều trị.



Các nguyên nhân này làm rối loạn chức năng gan, dẫn đến tình trạng tích tụ chất béo. Diễn tiến của bệnh gan nhiễm mỡ thường qua 3 giai đoạn: gan nhiễm mỡ đơn thuần, viêm gan do thoái hóa mỡ, xơ gan. Gan nhiễm mỡ đơn thuần thường không triệu chứng, diễn tiến lành tính. Nếu bệnh đã qua giai đoạn viêm gan do thoái hóa mỡ thì phải tìm nguyên nhân để xác định liệu pháp điều trị thích hợp, nếu không sẽ diễn tiến đến xơ gan.

Việc điều trị bệnh này tùy thuộc sự kiểm soát nguyên nhân gây bệnh: cai rượu; ngưng dùng các thuốc có khả năng gây gan nhiễm mỡ; giảm cân với chế độ ăn kiêng ít chất béo ở bệnh nhân béo phì, điều trị bệnh chuyển hóa…

Chỉ qua siêu âm bụng thì không đủ thông tin về tình trạng và hướng điều trị. Bạn nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn, xét nghiệm và điều trị theo tình trạng bệnh (nếu có) của mình.