Thông tin trên được PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM xác định và cho biết ngành y tế TP đang nghiên cứu và triển khai thí điểm các giải pháp khắc phục thực trạng trên, chuyển "nguy" thành "cơ".



Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi nhắc cũng là một trong những giải pháp phòng chống nguy cơ dịch chồng dịch

Nguy cơ dịch chồng dịch

Dịch Covid-19 chưa chấm dứt nhưng TP HCM hiện đang đối mặt với dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo đó, Bộ Y tế đã công bố biến thể phụ BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam và ghi nhận số ca mắc mới bắt đầu có dấu hiệu tăng và số ca nặng cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ. Đáng chú ý, tại Hà Nội và TP HCM cũng đã ghi nhận ca bệnh mắc biến thể Omicron BA.4 và BA.5. Trong đó, tại TP HCM, 3 ca vừa mới phát hiện mắc biến thể Omicron BA.4, BA.5 đều được phát hiện qua giám sát ngẫu nhiên.

Riêng hệ thống giám sát dịch của ngành y tế TP cũng cho thấy số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca nặng chưa có dấu hiệu tăng rõ. Tuy nhiên, do các biến thể phụ mới của Omicron vẫn tiếp tục xuất hiện và lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới nên nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại vẫn luôn là mối đe doạ đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, dịch bệnh lưu hành sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Nam và tại TP HCM bắt đầu có sự gia tăng dần type huyết thanh D2 (theo công bố của Viện Pasteur TP HCM), tương ứng với số ca mắc mới tăng cao, số ca nặng tăng, số tử vong tăng. Hiện tại các tỉnh phía Nam số ca mắc đã lên đến 65.552 ca, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019 (năm có dịch lớn). Riêng tại TP HCM, số ca mắc là 21.993 ca, tăng 184% so với cùng kỳ, số tử vong đã 11 trường hợp, có cả người lớn, phụ nữ mang thai, trẻ em.

Với tình hình trên, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ bùng phát mạnh với số ca mắc tăng, số ca nặng tăng và số tử vong tăng nếu không quyết liệt triển khai các giải pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay từ bây giờ.

Đối diện với thiếu thuốc, thiếu nhân lực

Về thực trạng thiếu thuốc không chỉ ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 mà còn có nhiều nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân do nằm ngoài khả năng của hệ thống y tế TP bởi một số thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm nay ngừng sản xuất hoặc chưa được sản xuất trong nước, như dung dịch cao phân tử Dextran, huyết thanh kháng nọc rắn,… một vài loại thuốc bị gián đoạn cung ứng do xung đột giữa Nga và Ukraina; một số thuốc do Trung tâm mua sắm tập trung Quốc gia chậm đấu thầu hoặc đàm phán; một số thuốc mới phát sinh do triển khai kỹ thuật mới, hầu hết chưa có số đăng ký nên phải nhập khẩu chuyến và cần được Bộ Y tế cấp phép kịp thời và một số thuốc hết thời hạn của số đăng ký nhưng chưa được Bộ Y tế gia hạn kịp thời.

Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân nội tại thuộc hệ thống y tế TP như một số bệnh viện và trung tâm y tế tuyến quận, huyện không đủ năng lực đấu thầu theo quy định, thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống khi chưa chọn lựa được thuốc khi đấu thầu tập trung.

Về thực trạng thiếu nhân lực, theo Bộ Y tế tính đến nay đã có hơn 9.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Tại TP HCM, năm 2021 đã có 1.154 nhân viên nghỉ việc , trong đó có 274 bác sĩ, 610 điều dưỡng. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã có 874 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó có 199 bác sĩ và 391 điều dưỡng. Tổng cộng đã có 2.028 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó có 473 bác sĩ và 1001 điều dưỡng, chiếm khoảng 5% tổng số nguồn nhân lực y tế của TP.

Nhiều giải pháp được kiến nghị

Về nguy cơ dịch chồng dịch, ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3 và mũi 4). Ngành Y tế luôn sẵn sàng tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng, trong bệnh viện, trong nhà máy, trong trường học,... và nhất là tổ chức các đội tiêm lưu động, tiêm tại nhà cho người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người mắc bệnh nền gặp khó khăn trong đi lại.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt hơn nữa công tác diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng ngừa sốt xuất huyết. Sẵn sàng kích hoạt hệ thống thu dung điều trị theo từng kịch bản diễn tiến của dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết…

Đối với nguy cơ thiếu thiếu, ngành y tế TP Kiến nghị Bộ Y tế sớm tháo gỡ những vướng mắc nêu trên. Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo TP cho phép thành lập Trung tâm mua sắm hàng hoá của ngành y tế TP; hỗ trợ ngân sách trong việc mua sắm và dự trữ một vài thuốc hiếm trong công tác cấp cứu người bệnh. Ngoài ra, Sở Y tế thành lập Tổ công tác chuyên trách tư vấn, hỗ trợ và điều phối giải quyết tình trạng thiếu thuốc tại các đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, Hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện cập nhật phác đồ điều trị, danh mục thuốc cần mua sắm phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Về nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập, ngành y tế TP đang nghiên cứu, đề xuất triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm củng cố và nhân rộng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng; kiến nghị sớm có hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để củng cố hoạt động tự chủ của các bệnh viện theo nghị định 60 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập...