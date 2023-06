Ngày 28-6, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM và Bệnh viện K (Hà Nội) ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển chuyên khoa ung bướu tại Bệnh viện Gia An 115.

Theo đó, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn y tế, trong đó chú trọng phát triển về lĩnh vực điều trị ung thư cho Bệnh viện Gia An 115.

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống và điều trị ung thư, Bệnh viện K sẽ hỗ trợ tư vấn về cơ cấu tổ chức, chuyên môn, danh mục trang thiết bị để xây dựng phát triển chuyên khoa ung bướu tại Bệnh viện Gia An 115. Bệnh viện K cũng sẽ chuyển giao các gói kỹ thuật cho Bệnh viện Gia An 115, bảo đảm các kỹ thuật chuyên ngành được triển khai thành công, an toàn, đúng quy định của Bộ Y tế. Hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các cán bộ y tế tại hai bệnh viện.

Hai bệnh viện ký hợp tác hỗ trợ chuyên môn về giảm nhẹ, điều trị ung thư

Về điều trị, Bệnh viện K sẽ cử các chuyên gia, bác sĩ điều trị có trình độ chuyên môn cao trực tiếp luân phiên hỗ trợ cho cán bộ y, bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115; tổ chức phối hợp trong cấp cứu điều trị trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh nhân đặc biệt phức tạp. Hai bên còn hợp tác đầu tư xây dựng mô hình Hội chẩn Telemedicine và tổ chức hội chẩn chuyên khoa, liên khoa thông qua hệ thống Telemedicine khi có những ca bệnh khó, phức tạp.

Đồng thời, Bệnh viện Gia An 115 sẽ hỗ trợ tư vấn về hồ sơ, quy chế, phương án, giải pháp… để Bệnh viện K triển khai bệnh án điện tử thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy.

Theo TS-BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, với việc hợp tác này hai bệnh viện sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở cả hai đơn vị, giúp người bệnh được khám và điều trị trong điều kiện tốt nhất nhằm giảm gánh nặng điều trị ung thư cho cộng đồng tại Việt Nam.