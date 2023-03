Sáng 14-3, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa cứu kịp cụ ông N.N.B (90 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) ngã khuỵu xuống sàn khi đang tưới cây trên sân thượng.



Cụ B. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người bên trái, liệt mặt bên trái với triệu chứng của đột quỵ cấp, ngay lập tức các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đỏ (Code Stroke) để không bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.

Cụ ông được cứu kịp trong gang tấc

Sau khi chụp cắt lớp vi tính sọ não (CT scan) xác định người bệnh bị nhồi máu não, các bác sĩ khẩn cấp vào cuộc. Tuy nhiên, do cụ ông lớn tuổi, tiền căn tăng huyết áp, rung nhĩ, các bác sĩ đã phải cân nhắc khá kỹ lưỡng phương pháp can thiệp (tiêm thuốc tiêu sợi huyết và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học) sao cho đảm bảo an toàn nhất.

Kết quả sau khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết 5 phút, chân trái của người bệnh đã có thể cử động với sức cơ đạt 4/5. Sau 30 phút, chụp CTA kiểm tra không ghi nhận tắc mạch máu lớn, cụ ông mới qua nguy kịch…

Theo BSCKI Trần Thị Mai Uyên, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ Bệnh viện Gia An 115, bệnh nhân may mắn được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" nên đã thoát nguy hiểm và hồi phục ngoạn mục.

"Thời gian vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả điều trị đột quỵ. Cứ 3 bệnh nhân được điều trị trong "thời gian vàng" sẽ có 1 người đạt kết quả tốt hơn so với không được điều trị kịp thời", BS Uyên khuyến cáo.