Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gồm 8 bệnh: Dại; lao phổi; uốn ván; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); sốt rét; bệnh do liên cầu lợn ở người; than; viêm não virus.

Một bệnh nhân uốn ván điều trị tại cơ sở y tế

Tiêu chí lựa chọn bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách gồm: Tính chất nguy hiểm của bệnh; tỉ lệ tử vong, để lại di chứng cao so với các bệnh truyền nhiễm khác trong nhóm B. Chưa có vắc-xin hoặc khó tiếp cận vắc-xin. Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Quản lý điều trị phức tạp; điều trị dài ngày. Thuốc, vật tư điều trị không sẵn có hoặc phổ biến trên thị trường. Khả năng chi trả của người bệnh, đặc biệt đối với bệnh lưu hành ở khu vực có nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khó tiếp cận các dịch vụ y tế. Ảnh hưởng của bệnh đối với xã hội: Dịch vụ chăm sóc y tế, nghỉ làm hoặc nghỉ học, sự quan tâm của cộng đồng.

Dự thảo nêu rõ bệnh được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6/7 tiêu chí hoặc 5/7 tiêu chí và có tính đặc thù.

Như vậy, trong các bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho khám bệnh, chữa bệnh không có bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 20-10, Bộ Y tế đã chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, việc giám sát COVID-19 sẽ lồng ghép vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp, cùng đó lồng ghép tiêm vắc-xin COVID-19 vào các buổi tiêm chủng thường xuyên tại địa phương.