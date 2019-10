Trưa 16-10, Sở Y tế Nghệ An đã có buổi thông tin đến báo chí kết quả ban đầu vụ việc 2 cháu bé song sinh tử vong tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) sau khi tiêm vắc-xin đang khiến dư luận xôn xao.



Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện liên quan làm báo cáo sự việc gửi Sở Y tế để nắm rõ sự việc. Ngay trong sáng 16-10, Sở Y tế đã mời những bác sỹ, chuyên gia hàng đầu của các bệnh viện tại Hà Nội về họp Hội đồng chuyên môn với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế Nghệ An thông tin đến báo chí kết quả ban đầu vụ việc 2 cháu bé song sinh tử vong

Qua xem xét hồ sơ, báo cáo, các kết quả xét nghiệm cũng như hồ sơ bệnh án trong suốt quá trình từ khi sản phụ vào sinh cho đến khi xảy ra sự việc, Hội đồng chuyên môn kết luận 2 cháu bé song sinh nói trên tử vong do bệnh lý, không liên quan đến việc tiêm vắc-xin viêm gan B.

Cụ thể, Hội đồng chuyên môn chẩn đoán 2 cháu bé song sinh này bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thể rối loại chuyển hóa axit béo. Nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn, liên quan đến bệnh lý, không phải là phản ứng sau tiêm vắc-xin viêm gan B.

Trước đó như đã đưa tin, vào ngày 9-10, chị T. (31 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) được các bác sỹ tại bệnh viện bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An mổ sinh. Chị T. sinh được 2 bé gái lần lượt nặng 3,3 và 3,1 kg. Sau sinh, cả 2 cháu bé sức khỏe bình thường, ăn ngủ tốt.

Đến 8 giờ ngày 11-10, cả 2 cháu bé được tiến hành tiêm vắc-xin viêm gan B lô GB40418E sản xuất ngày 26-4-2018 và hạn sử dụng đến tháng 3-2021.

Sau khi tiêm 30 phút, cả hai bé khỏe mạnh nên được cho về theo dõi cùng mẹ tại giường bệnh.Tuy nhiên đến trưa và chiều cùng ngày, cả hai bé gái này xuất hiện biểu hiện bất thường như nôn trớ, thở nấc, tím tái. Các bác sỹ tại bệnh viện sau đó đã tiến hành cấp cứu cho hai cháu bé này nhưng cả hai đã tử vong sau đó không lâu.

Sự việc xảy ra cùng lúc với hai cháu bé song sinh sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B nên dư luận cho rằng có thể hai cháu đã bị sốc phản vệ do vắc-xin viêm gan B. Tuy nhiên, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế đã làm việc và kết luận việc hai bé gái tử vong do bệnh lý và không liên quan đến việc tiêm vắc-xin viêm gan B.