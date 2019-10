Bệnh nhân nam tên N.V.S (64 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), nhập viện vào ngày 7-10 trong tình trạng đau bụng quanh rốn bên phải dữ dội.



Kết quả CT Scanner bụng có cản quang vùng đầu tụy có khối choáng chỗ kích thước 3.6 x 4cm. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ê-kíp chuyên khoa đang phẫu thuật cho bệnh nhân S

Kết quả: vào ổ bụng không dịch, thân đuôi tụy không to, ống tụy to căng phồng, đầu móc tụy to cứng có một khối cứng 5 x 6cm. Các bác sĩ đã làm thủ thuật Kocher, hạ đại tràng góc gan bộc lộ toàn bộ đầu móc tụy và khung tá tràng. Khối u móc dính chặt bó mạch mạc treo tràng trên. Mở dọc ống tụy chính từ đuôi đến đầu và móc tụy lấy được nhiều viên sỏi dạng san hô từ 3-30mm. Cắt lạnh làm giải phẫu bệnh lý tức thì thành ống tụy vùng móc. Kết quả giải phẫu bệnh ung thư tuyến tụy ngoại tiết. Thực hiện phẫu thuật Whipple: cắt khối tá tràng đầu tụy và nạo hạch.

Mời ê-kíp phẫu thuật mạch máu hỗ trợ đã di động và cắt đoạn động tĩnh mạch mạc treo tràng trên, sau đó tái tạo động mạch mạc treo tràng trên khoảng 3cm bằng tĩnh mạch hiển lớn trái, sau khâu nối mạch máu thông tốt.

Sáng 29-10, sau phẫu thuật 15 ngày bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định, hết đau bụng. Bệnh nhân dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân S

Theo các bác sĩ, phẫu thuật cắt khối tá tràng đầu tụy (phẫu thuật Whipple) là một phẫu thuật lớn và phức tạp trong chuyên ngành tiêu hóa. Sự phức tạp bởi giải phẫu định khu tại chỗ và kết hợp với sự thâm nhiễm của tổ chức ung thư tới các tạng lân cận, nhất là các bó mạch trong đó có bó mạch mạc treo tràng trên. Hơn nữa, các miệng nối tụy-ruột, mật-ruột sau mổ có tỷ lệ tai biến và biến chứng cao ( 20-30 % ) và tử vong sau mổ cao ( 5-7 % ). Đặc biệt, các bệnh lý ung thư vùng đầu tụy sau phẫu thuật sống sau 5 năm còn thấp ( 10-15 % ) nên khiến cho các phẫu thuật viên e ngại khi thực hiện loại phẫu thuật này.

Do đó, khi kết hợp thêm cắt đoạn và tái tạo lại động tĩnh mạch mạc treo tràng trên từ tĩnh mạch hiển lớn để điều trị ung thư đầu tụy xâm lấn mạch máu này sẽ làm cho phẫu thuật này càng khó khăn hơn.

Mặc dù đã triển khai trên 12 năm, với kinh nghiệm trên phẫu thuật Whipple thì đây là lần đầu tiên ở Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và cũng là lần đầu tiên ở ĐBSCL tiến hành phẫu thuật một trường hợp u đầu tụy xâm lấn mạch máu.