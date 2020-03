Sáng 14-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết các ngành chức năng của tỉnh và TP đã cách ly, giám sát y tế đối với 21 du khách người nước ngoài có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 46 ở Việt Nam.



21 du khách đi trên chuyến bay VN0054 có nữ tiếp viên mắc Covid-19 đến Hội An du lịch đã được cách ly

Theo ông Sơn, chiều tối qua (13-3), khi nắm thông tin có 21 du khách cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 46 (nữ tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Anh về Hà Nội ngày 9-3) đến Hội An, đội phản ứng nhanh của TP đã lập tức rà soát, xác định địa chỉ lưu trú của các du khách để tiến hành kiểm tra y tế và yêu cầu họ đến nơi cách ly.

Ngay trong đêm 13-3, 15 du khách đã được đưa đến khu cách ly tập trung tại trường Nông dân - Cửa Đại, 6 du khách đang được cách ly tại địa điểm lưu trú với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế.

Tối 13-3, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 46 ở Việt Nam là một nữ tiếp viên hàng không 30 tuổi, phục vụ trên chuyến bay số hiệu VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội sáng 9-3. Trước đó, vào sáng 13-3, UBND TP Hà Nội đã có thông tin về ca nhiễm này.

Tại tỉnh Quảng Nam, ngoài 2 du khách người Anh mắc Covid-19 (bệnh nhân thứ 31 và 33 cùng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17, hiện đã đưa ra Huế điều trị), điều đáng mừng là đến nay không có thêm ca nhiễm mới. Các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam công bố trong số 194 mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm, có 176 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2; 18 mẫu mới gửi đang chờ kết quả.

@Quảng Bình tạm dừng đón khách nhiều tour ở Phong Nha vì dịch Covid-19



Ngày 14-3, ông Nguyễn Châu Á - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) - cho biết do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp này sẽ tạm dừng chạy tour để bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách và sự an tâm của cộng đồng dân cư nơi Oxalis Adventure hoạt động.



Hang Tiên - một trong những địa điểm mà Oxalis khai thác sẽ tạm dừng đón khách trong một thời gian

Tất cả các tour của Oxalis tại Phong Nha, Tú Làn và Hang Tiên sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 17-3 đến hết ngày 31-5. Trong quá trình tạm dừng tour, tất cả nhân viên Oxalis vẫn làm việc bình thường để tư vấn cho khách thay đổi, sắp xếp lại hành trình phù hợp.

Riêng đội ngũ porter 350 người, do hưởng lương theo ngày đi tour nên việc dừng tour sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập. Theo đó, để chia sẻ khó khăn trong thời điểm này, Công ty Oxalis sẽ hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng trong thời gian tạm dừng tour.

Đại diện Oxalis cũng gửi lời xin lỗi đến du khách đã đặt tour vào thời gian này và khẳng định việc công ty tạm dừng tour vài tháng cũng giống như việc tạm dừng tour mùa lũ mà doanh nghiệp này thực hiện hằng năm nên không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty.