Hồi hộp với ca ghép tim xuyên Việt đầu năm mới

31/01/2019 13:30

Ngày 31-1, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thành công, mang lại niềm vui cho một bệnh nhân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Bệnh nhân ghép tim đã được rút máy thở, mọi thông số tốt và ổn định. Bệnh nhân được ghép tim là Huỳnh Công M. (54 tuổi), bị bệnh cơ tim giãn đã 13 năm, hiện tại suy tim giai đoạn cuối.



Bệnh nhân M. sau khi ghép tim ( Ảnh Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp

Trước đó, vào ngày 26-1, ngay sau khi nhận được thông tin hiến tạng được cung cấp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia có người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã cử một kíp bác sĩ đến Hà Nội, mang theo mẫu máu phối hợp đánh giá sự tương thích của nguồn tạng người hiến với người nhận ở Huế.

Quả tim trước khi ghép cho bệnh nhân M.

Đến 2 giờ ngày 27-1, khi vừa có kết quả cho biết phản ứng đọ chéo tương thích với người nhận ghép tim tại Huế, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân vô cùng vui mừng và chuẩn bị cho một hành trình tiếp theo. 8 giờ cùng ngày, kíp phẫu thuật bắt đầu tiến hành lấy tạng, đến 11 giờ 20 phút quả tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến và vận chuyển ra sân bay Nội Bài theo đường hàng không đến sân bay Đà Nẵng, dự kiến hạ cánh sau 1 giờ 30 phút bay.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vận chuyển quả tim từ Hà Nội về Huế theo đường hàng không

Tuy nhiên, do yếu tố khách quan mà giờ bay trễ 45 phút so với lịch bay dự kiến, kíp lấy tim và lãnh đạo bệnh viện đã rất lo ngại do thời gian cho phép thiếu máu tạng là rất ít trong khi quãng đường vận chuyển lại quá xa và cần nhiều phương tiện di chuyển.

Đến 14 giờ 45 ngày 27-1, khi máy bay vừa hạ cánh, đoàn xe của Bệnh viện Trung ương Huế đã vào tận cửa máy bay đón tạng để kịp thời gian ghép. Vì thời gian vận chuyển kéo dài nên kíp vận chuyển tim đã phải rửa tim ngay trên xe khi vận chuyển từ Đà Nẵng về Huế. Với sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng, hãng hàng không Vietnam Airline, sự hỗ trợ trực tiếp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Việt Đức, quả tim hiến đã được vận chuyển thành công đến Phòng mổ tim Bệnh viện Trung ương Huế lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và đưa vào lồng ngực người nhận sau đó 20 phút.

Thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân M.

Niềm vui như vỡ òa khi tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận lúc 18 giờ 15 phút ngày 27-1, lãnh đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, lãnh đạo Bệnh viện và đặc biệt là kíp mổ thở phào nhẹ nhõm, cùng bắt tay nhau chia sẽ niềm vui to lớn sau bao nhiêu nỗ lực chạy đua với khoảng cách và thời gian để giành sự sống cho người bệnh.

Quá trình ghép tim cho bệnh nhân M.

GS-TS Phạm Như Hiệp, chia sẻ rằng đây thật sự là món quà đầu năm mới có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi bệnh nhân phát hiện bệnh cơ tim giãn đã 13 năm, hiện tại suy tim giai đoạn cuối; chức năng VG giảm nặng với EF: 14%, PAPs: 65mmHg…Sự sống của bệnh nhân chỉ còn rất ngắn nếu không được ghép tim.

Q.Nhật