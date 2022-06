Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết tính đến sáng 1-6, cả nước đã có hơn 28 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin.

Hộ chiếu vắc-xin điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân và sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành. Khi khai báo nhập cảnh, người nhập cảnh sẽ được tiến hành quét mã QR cá nhân, trên đây sẽ hiển thị đầy đủ thông tin hợp pháp về tình trạng tiêm chủng của người nhập cảnh.



Hơn 28 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin

Hiện nay, hộ chiếu vắc-xin điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-Covid. Người dân có thể truy cập ứng dụng này, vào mục hộ chiếu vắc-xin hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, hộ chiếu vắc-xin sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.



Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành phải nhanh chóng "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trước ngày 1-6. Việc này nhằm giúp cho việc ký xác thực hộ chiếu vắc-xin điện tử của công dân.

Theo đại diện Cục Công nghệ thông tin, việc "làm sạch" dữ liệu thông tin tiêm chủng đã được Bộ Y tế đôn đốc các địa phương thực hiện nhiều lần. "Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số địa phương, sau hơn 1 tháng triển khai công tác "làm sạch" dữ liệu và ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin, việc triển khai vẫn rất chậm, không đảm bảo tiến độ đề ra. Việc chậm cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân là do các cơ sở tiêm chủng chưa ký số"- đại diện Cục Công nghệ thông tin đánh giá.

Bộ Y tế cho biết người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vắc-xin nếu các thông tin tiêm chủng sai sót, thiếu mũi tiêm. Với người chưa được cấp hộ chiếu vắc-xin do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến tổng đài của Bộ Y tế theo số 19009095 để phản ánh hoặc tư vấn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu vắc-xin.