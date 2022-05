PGS-TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, cho biết hiện nay cong, vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến. Đáng chú ý, số trẻ em bị cong, vẹo cột sống chiếm từ 0,5 đến 1% dân số.

Có đến 80 - 85% trường hợp bị cong, vẹo cột sống không rõ nguyên nhân, một số bị bệnh bẩm sinh, hoặc mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh - cơ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác bị vẹo cột sống do ngồi sai tư thế lâu ngày.

Thăm khám cho bệnh nhi bị vẹo cột sống - Ảnh: Thảo My

Đến nay, giới chuyên môn đưa ra 3 nhóm nguyên nhân gây bệnh cong, vẹo cột sống ở trẻ em, gồm: Nhóm thứ nhất không rõ ràng, thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Nhóm thứ hai ở trẻ mắc các dị tật bẩm sinh của cột sống như tật nửa thân đốt sống, dính đốt sống… gây nên vẹo cột sống. Nhóm thứ 3 là do sai tư thế như ngồi học không đúng, mang vác quá nặng, hoặc kích thước bàn ghế học không phù hợp với lứa tuổi, do bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, chấn thương do tai nạn… Vì vậy, bệnh lý vẹo cột sống cũng hay gặp ở tuổi thanh thiếu niên.



"Nếu không chữa trị kịp thời, đặc biệt với bệnh cong, vẹo cột sống khởi phát sớm (trước 10 tuổi), về lâu dài sẽ gây biến dạng nặng cột sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng khác như phổi, lồng ngực, gây ra thiểu sản lồng ngực, phế nang, gây suy hô hấp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng các cháu. Trường hợp nhẹ hơn, bệnh có thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ, khiến người bệnh tự ti, ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý của trẻ"- PGS Sơn lưu ý.

Theo ông Sơn, việc phát hiện cong, vẹo cột sống trẻ em sớm, điều trị kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu những biến chứng trầm trọng nêu trên.

"Trường hợp phát hiện sớm, có thể trẻ chỉ cần điều trị bảo tồn như thay đổi tư thế ngồi học, tích cực tập vận động, đu xà, tích cực chơi thể thao, mặc áo nẹp chỉnh hình… Việc điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ ngăn chặn vẹo tiến triển nặng hơn, ngăn chặn được những ca phẫu thuật không đáng có và thay đổi toàn bộ chất lượng cuộc sống của trẻ"- PGS Sơn nói.

Gia đình có thể quan sát các dấu hiệu bất thường khi trẻ ngồi học hoặc khi tắm, ví dụ vai thấp vai cao, vùng lưng bị gồ lên khi cúi người... Khi được điều trị kịp thời, trẻ sớm lấy lại tự tin, cơ thể phát triển cân đối để tiếp tục học tập, sinh hoạt.