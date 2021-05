Chiều 6-5, Bệnh viện K Trung ương cho biết trong 2 ngày qua, bệnh viện phối hợp với các đơn vị công an, y tế trên địa bàn kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện. Theo đó, có 5 người nhà bệnh nhân tại cơ sở 3 Bệnh viện K Trung ương (Tân Triều) đã bị xử phạt 2 triệu đồng/người vì không đeo khẩu trang. Tổng số tiền phạt là 10 triệu đồng.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K - Ảnh: Trần Hà

Qua kiểm tra, đoàn cũng ghi nhận và nhắc nhở một số trường hợp người bệnh đeo khẩu trang chưa đúng quy định. Sau khi trao đổi, tuyên truyền và nhắc nhở thì tất cả những người vi phạm này đều chấp hành quy định xử phạt nghiêm túc.

Thời gian tới, đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Bệnh viện; Công an TP Hà Nội, Công an Quận, huyện; Công an, Trạm Y tế xã, phường tại địa bàn sẽ kiểm tra thường xuyên và đột xuất 3 cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện K Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

PGS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện K Trung ương, cho biết việc kiểm tra và xử phạt ngay tại bệnh viện thể hiện rõ chủ trương, tinh thần quyết tâm cao của toàn thể bệnh viện trong việc đề nghị tất cả người bệnh, người dân, cán bộ y tế, khách đến làm việc phải tuân thủ quy định phòng chống dịch tại Bệnh viện, không có trường hợp ngoại lệ.

"Ngay từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 năm 2020, bệnh viện đã chủ động trang bị đầy đủ test nhanh và hệ thống trang thiết bị xét nghiệm PCR để chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 với toàn thể người bệnh, người nhà và cán bộ y tế có yếu tố nghi ngờ lây nhiễm... Là bệnh viện chuyên ngành điều trị ung thư nên chúng tôi luôn nâng mức cảnh báo, phòng chống dịch lên mức cao nhất"- ông Quảng nói.

Kiểm tra thân nhiệt người ra vào khu khám, điều trị của bệnh viện

Theo PGS Quảng, từ 5 giờ sáng các ngày trong tuần, tại cơ sở Tân Triều, các chốt sàng lọc 2 bước tại các cửa ra vào tầng 1 và tại các khoa lâm sàng đã trực sẵn để hướng dẫn, phân luồng, sàng lọc tất cả người ra vào Bệnh viện K Trung ương.

Tương tự, tại cơ sở Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) và cơ sở 2 ở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), công tác sàng lọc cũng được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát ngay từ cửa ra vào, vào thời điểm 6 giờ sáng, nhiều người dân đến khám đã được sàng lọc xong để chờ đăng ký khám bệnh. Cùng đó, tại Bệnh viện K Trung ương, từ cổng vào và đến sảnh các khu vực khám, điều trị là người bệnh, người nhà người bệnh đều được nghe loa thông báo phát thường xuyên về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 30 phút 1 lần.

"Việc khai báo y tế online không chỉ dành cho người bệnh và người nhà, khách đến khám việc mà 100% cán bộ y tế cũng phải thực hiện nghiêm túc, ai chưa khai báo y tế thì không vào bệnh viện"- ông Quảng cho hay.

Lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương cho biết trong tuần này bệnh viện sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ cán bộ y tế, người lao động của bệnh viện để sàng lọc chủ động bệnh Covid-19.