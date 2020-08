Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về 5 bệnh nhân được công bố ngày 12 và 13-8 và 8 trường hợp bệnh nhân được công bố ngày 16-8. Trong số các ca mắc này có 5 người làm cùng cơ quan; 4 người trong 1 gia đình.



I. Bệnh nhân được công bố ngày 12 và 13-8

1. Bệnh nhân số 877: V.Đ.Đ, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1979; Địa chỉ: K289 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Trước ngày 26-7, vào các buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Phước Tường rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác. Từ ngày 26-7 đến 8-8, bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các bệnh nhân số 878, 879 (được Bộ Y tế công bố ngày 12-8) và 890 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8), không về nhà. Ngày 8-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau mỏi cơ và sốt nhẹ.

- Ngày 9 và 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sáng ngày 12-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân số 878: V.Đ.T, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1990; Địa chỉ: Khu tập thể 32, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Từ ngày 20 đến 24-7, bệnh nhân chỉ đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) rồi về khu tập thể, không đi đến nơi khác.Khoảng 15 giờ đến 16 giờ ngày 25-7, bệnh nhân đi bảo dưỡng xe máy tại Trung tâm Yamaha đường Điện Biên Phủ (không nhớ rõ địa chỉ) rồi trở về khu tập thể.

- Từ ngày 26-7 đến ngày 3-8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan và không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với các bệnh nhân số 877, 879 (được Bộ Y tế công bố ngày 12-8). Ngày 4-8, bệnh nhân làm việc tại phòng với 6 người, trong đó có các bệnh nhân số: 877, 879, 880, 890. Ngày 5-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, ngạt mũi. Tối ngày 6-8, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng đau đầu.

- Ngày 8-8, bệnh nhân đau họng, ho, không sốt. Ngày 9 và 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sáng ngày 12-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng

3. Bệnh nhân số 879: N.V.Q, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1987; Địa chỉ: K96 Thi Sách, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Từ ngày 26-7 đến ngày 8-8, bệnh nhân đi làm và ở lại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các đồng nghiệp là các bệnh nhân số 877, 878, 880 (được Bộ Y tế công bố ngày 12-8), 890 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8), không về nhà.

- Ngày 9-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi toàn thân, sốt nhẹ, nhức đầu nên được đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng vào ngày 9 và 11-8, có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sáng ngày 12-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân số 880: P.V.N, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1974; Địa chỉ: đường Phan Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Sáng ngày 25-7, bệnh nhân đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) đến chiều thì trở về nhà tại đường Phan Nhu, không đi đến nơi khác. Từ ngày 26-7 đến ngày 7-8, bệnh nhân làm việc và ở lại cơ quan, không về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân ở cùng phòng và chơi thể thao với các bệnh nhân số 877, 878, 879, 890.

- Ngày 7-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ và rát họng. Từ ngày 8-8 đến ngày 11-8, bệnh nhân được đưa đi cách ly. Ngày 9 và 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sáng ngày 12-8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân số 890: Đ.S.H, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1973; Địa chỉ: đường Hà Tông Quyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Ngày 25-7, bệnh nhân đến cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) làm việc và tiếp xúc với 3 người đến nộp quyết toán gồm: N.V.D, N.Q.K, L.B.H, sau đó bệnh nhân ở lại cơ quan, không về nhà. Từ ngày 26-7 đến ngày 7-8, bệnh nhân tiếp tục ở lại cơ quan làm việc, hằng ngày bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người trong phòng làm việc là bệnh nhân số 878, 879 và 880. Đến tối, bệnh nhân ăn tối cùng 6 người gồm: B.X.Q, V.K.C và các bệnh nhân số 877, 878, 879, 880.

- Ngày 11-8, bệnh được lấy mẫu dịch hầu họng. Khoảng 14 giờ 30 ngày 12-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và sốt nhẹ. Tối ngày 12-8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với SARS-CoV-2.

II. Bệnh nhân được công bố ngày 16-8



1. Bệnh nhân số 952: Đ.T. T, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1963; Địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - là giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Công Trứ, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, trong đó có con rể là bệnh nhân 897 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8), và cháu nhỏ 2 tháng tuổi là bệnh nhân số 954 (được Bộ Y tế công bố ngày 16-8).

- Những người khác trong gia đình tiếp xúc với bệnh nhân: con gái Đ.T.B.N (K1120 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và chị vợ L.T.K.C. Khoảng 6 giờ 30 ngày 27-7, bệnh nhân đến thắp hương tại tượng đài liệt sỹ Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Khoảng 7 giờ 30 ngày 27-7, bệnh nhân đến làm việc tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, không tiếp xúc với ai, sau đó trở về nhà.

- Từ ngày 28-7 đến ngày 2-8, bệnh nhân ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Khoảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 29 và 31-7, bệnh nhân đến trường THCS Nguyễn Công Trứ nhưng không tiếp xúc với ai, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác. Khoảng 7 giờ 30 ngày 3-8, bệnh nhân đến trường THCS Nguyễn Công Trứ, tiếp xúc với L.V.T (thường trú tại Hòa An 24, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) sau đó trở về nhà.

- Từ ngày 4 đến ngày 9-8: bệnh nhân ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Khoảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5 và 7-8 bệnh nhân đến trường THCS Nguyễn Công Trứ nhưng không tiếp xúc với ai, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác. Trong thời gian này, em vợ L.T.L.T đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân (ngày ngày 5 và 8-8).

- Khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 10-8, bệnh nhân đến trường THCS Nguyễn Công Trứ sau đó trở về nhà. Thời gian này bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, ăn uống kém. Ngày 12-8, bệnh nhân đến trường THCS Nguyễn Công Trứ sau đó trở về nhà.

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

2. Bệnh nhân số 953: L.T.K.H, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1964; Địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, trong đó có con rể là bệnh nhân 897 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8), cháu nhỏ 2 tháng tuổi (bệnh nhân số 954 được Bộ Y tế công bố ngày 16-8). Ngày 24-7, bệnh nhân tham gia chương trình về nguồn với Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (khoảng 40 người) đến những nơi sau: khu di tích K20, khu di tích lịch sử Bắc Mỹ An, thành Điện Hải, bãi tắm Tuấn Anh (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

- Ngày 30-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi (sau 2-3 ngày uống thuốc thì đỡ). Từ ngày 31-7 đến 10-8, bệnh nhân ở nhà chăm con gái và cháu nhỏ và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Những người khác trong gia đình tiếp xúc với bệnh nhân: con gái Đ.T.B.N (K1120 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và chị L.T.K.C. Ngày 5 và 8-8, em ruột L.T.L.T đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân.

3. Bệnh nhân số 954: N.N.B.N, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 2020 (1 tháng 20 ngày tuổi); Địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

- Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân số 897 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8). Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 30 và 31-7, bệnh nhân ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 4-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ.

4. Bệnh nhân số 955: Đ.T.B.N, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1989; Địa chỉ: K1120 Trường Chinh, tổ 9, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng - là giáo viên trường THPT Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

- Từ giữa tháng 7, bệnh nhân đi chợ Tân An, quận Thanh Khê (khoảng 2-3 ngày/lần) sau đó trở về nhà bố, mẹ tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ nấu ăn rồi trở về nhà. Những người trong gia đình bố, mẹ tiếp xúc với bệnh nhân có Đ.T. T (bệnh nhân số 952), L.T.K.H (bệnh nhân số 953), N.N.B.N (bệnh nhân số 954), N.V.S (bệnh nhân số 897).



- Từ ngày 20 đến ngày 25-7, bệnh nhân tham gia dạy học tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (lớp có khoảng 20 học sinh). Ngày 21-7, bệnh nhân tham dự tiệc đầy tháng cháu N.N.B.N tại nhà bố mẹ ở K882 Trường Chinh. Ngày 23-7, bệnh nhân đến trường THPT Phan Thành Tài để ký sổ học bạ (chỉ lên ký sổ và về, không tiếp xúc với ai).

- Từ ngày 26-7 đến ngày 10-8, bệnh nhân chỉ đi chợ Tân An, quận Thanh Khê (không nhớ rõ ngày) sau đó trở về nhà bố, mẹ tại K882 Trường Chinh nấu ăn rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 12-8, bệnh nhân chỉ đi chợ Tân An, quận Thanh Khê sau đó trở về nhà bố, mẹ nấu ăn rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác. Sáng ngày 13-8, bệnh nhân đi chợ Tân An.

5. Bệnh nhân số 956: P.T. T, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1980; Địa chỉ: tổ 85 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - là giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Ngày 22-7, bệnh nhân đến gặp bạn (khoảng 12-13 người) tại nhà hàng Phước Thái trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà (tại đây có bệnh nhân số 680 và 736). Ngày 23-7, bệnh nhân đến chợ Mân Thái bằng xe máy cá nhân sau đó trở về nhà. Từ ngày 24 đến ngày 26-7, bệnh nhân ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Ngày 27-7, bệnh nhân gặp và tiếp xúc với chị C, ở tại chung cư Phước Lý, quận Cẩm Lệ, là đồng nghiệp của chồng và anh C (hàng xóm) ở ngoài đường. Từ ngày 28-7 đến ngày 1-8, khoảng thời gian này bệnh nhân chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng có mua hàng tạp hóa tại quán cô H gần nhà và tiếp xúc với những người ở xung quanh nơi cư trú (không nhớ rõ thời điểm cụ thể).

- Ngày 2-8, gia đình bệnh nhân đến nhà mẹ tại đường Nguyễn Xuân Khoát, quận Sơn Trà ở và trông nhà (mẹ bệnh nhân đi TP HCM). Sáng ngày 6-8, bệnh nhân đến mua hàng ở bên ngoài chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà sau đó trở về nhà. Khi bệnh nhân số 680 và 736 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại Học viện Chính trị Khu vực III ở 232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà.

- Ngày 7-8, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 11-8, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2), đến sáng ngày 12-8, có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2 và đến 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ngày 13-8, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2. Ngày 15-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 4) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân số 957: H.T.C, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1953; Địa chỉ: Khu Chung cư đường Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - tiền sử đái tháo đường, suy thận

- Từ ngày 26-6đến ngày 14-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian này, người nhà thuê chị S là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Con trai P.T.L và con dâu T. T. K.P vẫn đến Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân (lần cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân là ngày 14-7).

- Từ ngày 15-7 đến ngày 11-8, bệnh nhân tiếp tục được điều trị, cách ly tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này chị S vẫn là người thường xuyên chăm sóc, ngoài ra không có ai khác đến thăm bệnh nhân. Khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 29-7 (không nhớ rõ ngày), tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 15-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân số 958: H.T. M, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1974; Địa chỉ: Tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Tối ngày 23-7, bệnh nhân cùng con trai đưa chồng bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 24 đến ngày 30-7, bệnh nhân chỉ ở tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc chồng. Cuối tháng 7 (không nhớ rõ ngày), tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

- Ngày 31-7, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng (ở cùng phòng với bệnh nhân số 935 lúc này vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2). Ngày 3-8, tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

- Từ ngày 4 đến 11-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Ngày 13-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 15-8, khi bệnh nhân số 935 (được Bộ Y tế công bố ngày 15-8) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 4) và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân số 961: N.T.L, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1988; Địa chỉ: K1120 Trường Chinh, tổ 11, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - là nhân viên y tế tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng

- Sáng ngày 26-7, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Đến 13 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến làm tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, không về nhà. Ngày 27-7, bệnh nhân tiếp tục đến làm tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, không về nhà.

- Ngày 28-7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân tự cách ly tại Khoa cùng với các đồng nghiệp, đến tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế.

- Từ ngày 29-7 đến 4-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại khu cách ly dành cho nhân viên y tế. Ngày 5-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 10-8, bệnh nhân được đưa đến làm việc tại Khoa Hồi sức thuộc Trung tâm Y tế Hòa Vang bằng xe ô tô cùng với 6 nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chị N (Khoa hồi sức), chị D (Khoa chống nhiễm khuẩn), và 1 nhân viên y tế là bệnh nhân số 889 (được Bộ Y tế công bố ngày 13-8), sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khi kết thúc công việc, bệnh nhân được đưa đến cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế.



- Ngày 11-8, bệnh nhân đến làm việc tại Khoa Hồi sức thuộc Trung tâm Y tế Hòa Vang sau đó trở về cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế.