Sáng 23-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang khám nghiệm hiện trường, tử thi ông Trịnh V. L (SN 1970, ngụ ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Thông tin ban đầu, ông Trịnh V. L bị bệnh, đã đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không thuyên giảm. Nghe giới thiệu, ngày 21-10, gia đình đã đưa ông L. đến nhà ông Nguyễn Văn Đủ (SN 1964, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) để trị bệnh kiểu dân gian "cho uống nước lá, rễ cây, giúp lưu thông máu huyết".

Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc "lá cây trị bệnh", khoảng 20 giờ 30 ngày 22-10, ông L. đã tử vong. Được biết, ông Nguyễn Văn Đủ hành nghề khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép của cơ quan chức năng.