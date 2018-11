Máy xay thịt "nuốt" trọn bàn tay, nạn nhân vác máy đến cầu cứu bác sĩ

01/11/2018 17:10

Nạn nhân nhập viện với bàn tay mắc kẹt trong máy xay thịt - Ảnh: H.Nguyên

Ngày 1-11, Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.H (46 tuổi, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với bàn tay dập nát mắc kẹt trong máy xay thịt.



Theo lời kể của người nhà, trong lúc đang xay thịt để làm giò, tay phải của bà H. không may bị cuốn vào máy. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa bà H. cùng với máy xay tới Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi tiến hành tháo máy ra khỏi tay người bệnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương dập nát cụt ngón tay thứ 3, 4, cụt đến đốt 1 ngón 2, dập nát ngón 5, lóc da mu bàn tay kích thước 8 cm. Kíp phẫu thuật đã cắt lọc, nối gân duỗi ngón 5, cắt cụt ngón 3, 4, cắt cụt 1/2 đốt ngón 2 và khâu phục hồi da bàn tay bị lóc. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân vào cấp cứu vì tai nạn do máy xay thịt mà nguyên nhân là do nhiều người thường có thói quen lấy tay nhấn thịt trong quá trình xay. Với những tổn thương do máy xay thịt cuốn bàn tay, phần lớn không thể cứu được toàn vẹn bàn tay dập nát. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần cẩn trọng khi xay thịt, thực hiện an toàn lao động, không cho tay vào máy để phòng ngừa tai nạn.

Kh.Anh- H.Nguyên