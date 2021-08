Ngày 17-8, tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ đã mổ đẻ thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19 tại khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.



Cụ thể, sản phụ thứ nhất sinh năm 1986; ngụ thôn Hoàng Thịnh, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn. Ngày 2-8, bệnh nhân cùng 3 người trong gia đình đi từ Quảng Bình về Thanh Hóa bằng xe ôtô riêng, không dừng đỗ xe dọc đường.

Khu cách ly tập trung tại Thanh Hóa - Ảnh: CDC Thanh Hóa

Về tới Thanh Hóa, sản phụ được test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà (do chính quyền địa phương thẩm định đủ điều kiện). Khoảng 6 giờ sáng ngày 9-8, bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa làm thủ tục nhập viện do có dấu hiệu chuyển dạ đẻ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính do Bệnh viện Phổi và CDC Thanh Hóa thực hiện.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 9-8 bệnh nhân được chỉ định mổ lấy thai (sinh đôi), sau đó 2 bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Ngày 16-8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 do CDC tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Sản phụ thứ 2 (SN 1988; ngụ thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa). Ngày 25-7, bệnh nhân cùng 3 thành viên gia đình đi cùng xe taxi 7 chỗ từ Bến Cát (Bình Dương) về thẳng Trạm Y xã Hoằng Trường tế khai báo y tế.

Ngày 26-7, bệnh nhân được hướng dẫn làm thủ tục cách ly tại nhà (do chính quyền địa phương thẩm định đủ điều kiện) thời gian 14 ngày, từ ngày 26-7 đến hết ngày 8-8. Trong thời gian cách ly tại nhà bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều âm tính.

Ngày 9-8, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, gia đình bệnh nhân có thuê xe taxi của 1 người ở xã chở đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để sinh đẻ và tại đây được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính.

Ngày 16-8 lấy mẫu xét nghiệm lần 4 đến ngày 17-8 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tại cả 2 sản phụ đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Sức khoẻ của mẹ đều ổn định. Các cháu bé đã được chuyển về cho gia đình chăm sóc và theo dõi sức khoẻ.