Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các các sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM phẫu thuật cho các ca bệnh khó.



Phẫu thuật cắt dạ dày nội soi đầu tiên tại Đắk Lắk

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện ĐH Y Dược được mời về Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh hỗ trợ thực hiện các ca phẫu thuật khó gồm: TS-BS Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo; TS-BS Phan Tôn Ngọc Vũ - Trưởng khoa Gây mê hồi sức bệnh viện, Phó Chủ tịch Chi hội Gây mê hồi sức TP HCM; TS-BS Võ Duy Long - Phó trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa bệnh viện, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tiêu hóa trên Đông Nam Á; TS-BS Ung Văn Việt, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa; ThS-BS Phạm Ngọc Trường Vinh, Khoa Ngoại Tiêu hóa.

Sáng 24-9, bệnh nhân 21 tuổi (ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã được các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt dạ dày thành công. Bệnh nhân bị suy sinh dưỡng nặng, sụt 15kg trong vòng 2 tháng, ăn uống kém.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị hẹp hành tá tràng do loét lớn môn vị - hành tá tràng. Sau mổ, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức.

Đây là ca phẫu thuật nội soi cắt dạ dày đầu tiên tại Đắk Lắk. Việc đưa kỹ thuật cắt dạ dày nội soi về Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh sẽ mở ra một hướng điều trị mới, giúp bệnh nhân ít tổn thương, giảm mất máu và hồi phục nhanh hơn so với cắt dạ dày mổ hở.

Cũng trong ngày 24-9, các bác sĩ từ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM đã tiến hành gây mê và phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng cho một bệnh nhân 70 tuổi (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mắc ung thư trực tràng.

Đây là ca bệnh khó, bệnh nhân đã lớn tuổi, nhiều bệnh nền, yếu tứ chi, hẹp đường thở do sẹo mở khí quản, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp. Sau mổ thành công, người bệnh được chuyển về phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Các bác sĩ từ TP HCM lên Đắk Lắk phẫu thuật các ca bệnh khó

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết sự có mặt của các bác sĩ hàng đầu từ TP HCM đã đặt nền móng cho việc chuẩn hóa quy trình hợp tác giữa bệnh viện này với Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM. Đồng thời, tiến tới việc thường xuyên mời các chuyên gia về Đắk Lắk để hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và thực hiện các ca mổ khó tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở tăng cường trao đổi, học hỏi, cải thiện chuyên môn và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

"Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng do ung thư. Trong đó, 1/3 số ca trên là do chuyên gia từ các bệnh viện lớn ở TP HCM về thực hiện. Tới đây, người dân Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên có thể an tâm khám chữa bệnh từ các chuyên gia hàng đầu ngay tại địa phương mà không cần tốn thời gian và chi phí di chuyển đến các thành phố lớn" - lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nhấn mạnh.