Hộ kinh doanh đông y bấm huyệt y học Cổ Phương (địa chỉ tại P09, S08, Khu đô thị Vinhomes Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (chuyên khoa y học cổ truyền) không có giấy phép hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng.

Một sản phẩm quảng cáo khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ trên website. Ảnh: Internet

Cùng bị xử phạt vi phạm hành chính mức 45 triệu đồng là Công ty TNHH SXSP - Viện nghiên cứu phát triển Dược và Mỹ phẩm có địa chỉ tại khu dịch vụ Xa La, Phúc La, Hà Đông.



Đơn vị này quảng cáo 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Dạ dày thảo mộc nam plus, Khớp mộc nam Plus, An cung Rdphar trên website: rdphar.vn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế cũng buộc Công ty TNHH SXSP - Viện nghiên cứu phát triển Dược và Mỹ phẩm tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã nêu trên website của đơn vị.

Nhà thuốc Phương Linh 6, số 43, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Hộ kinh doanh nha khoa Trang Dung, số 3B Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng bị xử phạt 6 triệu đồng do không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.



Từ đầu tháng 11 đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 23 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập với số tiền gần 530 triệu đồng. Đáng chú ý, có 3 cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ 18-24 tháng và 1 cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.