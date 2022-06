Chiều 16-6, PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương y học thể thao và chi trên của bệnh viện, cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cho 2 nam bệnh nhân bị chấn thương thể thao nghiêm trọng trong lúc chơi bóng đá.

Trong số này có nam bệnh nhân Đ.V.T. (33 tuổi, ở Bắc Ninh), vừa được phẫu thuật do đứt dây chằng chéo trước và rách sụn. Bệnh nhân cho biết cách đây 2,5 tháng anh có chơi bóng đá, trong lúc tiếp đất thì nghe tiếng "tách" ở chân phải và kèm theo là cảm giác đau buốt.

Nam thanh niên bị chấn thương nghiêm trọng trong lúc chơi bóng đá

"Sau đó tôi vẫn đi lại bình thường nhưng khi vận động mạnh thì cổ chân rất buốt, khó cử động khớp cổ chân linh hoạt. Khi đến khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ tư vấn về tập phục hồi chức năng cho ổn định. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng tập luyện mà tình trạng này vẫn không đỡ, lúc này tôi mới được giới thiệu lên Bệnh viện Việt Đức điều trị"- bệnh nhân T. chia sẻ.

Theo PGS Khánh, bệnh nhân T. là một trong những trường hợp nhập viện khá muộn. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương khớp gối mà cụ thể là do đứt dây chằng chéo trước và rách sụn phải chỉ định phẫu thuật nội soi. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật, tuy nhiên do điều trị muộn nên chân phải có dấu hiệu teo nhỏ hơn so với chân trái, bên chân bị chấn thương cũng mất cơ và khó khăn khi gồng. Hiện bệnh nhân được chỉ định tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết đần đây bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp chấn thương do chơi thể thao, trong đó nhiều nhất ở lứa tuổi từ 20-35 (chiếm tới 70-80%). Môn thể thao hay gặp chấn thương nhất là: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, tennis, những môn đối kháng vật bị chệch khớp vai, thậm chí là chạy bộ, đi xe đạp, tập yoga, tập aerobic…

Theo PGS Khánh, các ca đến viện do chấn thương thể thao có nhiều mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Ở mức độ nhẹ, người bệnh chỉ bị sưng nề phần mềm, làm người tập đau, mỏi, khó chịu... Tuy nhiên cũng có những chấn thương nặng khiến bệnh nhân đau dai dẳng, kéo dài, có thể giãn dây chằng bên ở quanh khớp, đứt gân, đứt dây chằng chéo trước hoặc chéo sau ở khớp gối , hoặc đứt dây chằng quanh khớp cổ chân…

PGS Khánh lưu ý với những người chơi thể thao, khi thấy có đau bất thường sau chơi thể thao cần đến khám sớm tại các cơ sở y tế. "Thực tế có nhiều người bị chấn thương nhưng chủ quan chỉ chườm nóng hoặc lạnh, bôi mật gấu, dầu nóng... khi đau kéo dài mới đến bệnh viện thì đã để lại những biến chứng đáng tiếc như rách sụn chêm thứ phát, mòn sụn, làm giảm tuổi thọ của khớp… "Đã có không ít trường hợp, người bệnh bị sưng khớp, trật khớp, đau mỏi lại điều trị bằng thuốc nam, châm cứu... làm cho bệnh càng nặng hơn"- PGS Khánh lưu ý.

Theo giới chuyên môn, chấn thương thể thao không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ trở thành mạn tính, khó phục hồi. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến chức năng vận động bình thường của người bệnh.

Do đó, khi người bệnh có những biểu hiện đau, lỏng khớp, hạn chế hoạt động thể thao và sinh hoạt cần đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để khám, tư vấn và điều trị. Đặc biệt, người bệnh không nên chủ quan, tự ý đi mua đơn thuốc về dùng hoặc dùng thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp, hoặc xoa bóp. Một số trường hợp tìm đến các thầy lang để… kéo, nắn, giật rất nguy hiểm, gây khó khăn cho quá trình điều trị của bác sĩ về sau.