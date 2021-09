Ngày 18-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày, địa phương này không ghi nhận ca mắc Covid-19, sau hơn 45 ngày thực hiện chỉ thị 16.

Lực lượng y tế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 20.000 lượt người, trong đó xét nghiệm RT-PCR cho 18.649 lượt, test nhanh 1.411 lượt.

Toàn TP Đà Nẵng có 34/56 phường, xã đạt "vùng xanh". Cụ thể, huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh.



Quận Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Quận Hải Châu có 6 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà. Quận Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và quận Liên Chiểu có phường Hòa Khánh Bắc.

Trước đó, kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31-7-2021, TP. Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

Từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.604 ca mắc Covid-19. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-8 đến nay, TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mỗi ngày, đỉnh điểm có ngày đến hơn 200 ca . Bắt đầu từ ngày 7-9 đến nay, số ca mắc Covid-19 có dấu hiệu giảm dần.