Sáng 24-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho hay vừa cứu người phụ nữ bị nhiều u xơ khổng lồ những nghĩ là mỡ bụng. Bệnh nhân là chị N.K.P (39 tuổi, ở Bình Dương), vào cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng hạ vị.



4 khối u được lấy ra trong bụng người phụ nữ

Kết quả siêu âm cho thấy tử cung lớn bất thường do có 4 khối u lớn, lần lượt là 70x90mm, 30x30mm, 30x20mm và 10x20mm chiếm toàn bộ lòng tử cung. Vì thể trạng thừa cân nên trước khi nhập viện, chị P. cứ nghĩ bụng to là do nhiều mỡ, không ngờ có u xơ tử cung nhiều và to như vậy.

Qua gần 1 giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật bóc các khối u, bảo tồn tử cung để hy vọng khả năng mang thai, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Hiện sức khỏe chị P. đang phục hồi.

“Chị em nên dành thời gian tối thiểu 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phòng ngừa các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ cũng như điều trị sớm hơn trong trường hợp mắc bệnh”, BS.CK1 Phan Thị Mộng Trang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ khuyến cáo.