Ngày 16-3, Bệnh viện Gia An 115 cho hay vừa phát hiện cứu kịp ông N.V.T (68 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị hẹp 90% động mạch cảnh mà không biết.



Ông T. nhập viện trong tình trạng xây xẩm, choáng váng, chóng mặt với tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng không hề nghĩ bị hẹp động mạch. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy động mạch cảnh trong bên trái ông hẹp nặng đến 90%.

Trước nguy cơ bệnh nhân đột quỵ cấp tính xảy ra bất cứ lúc nào, các bác sĩ chỉ định đặt stent động mạch khẩn cấp và sau đó các triệu chứng nguy kịch tính mạng người bệnh đã được thoát qua.

Theo BS-CKII Dương Duy Trang, Trưởng khoa Nội tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Gia An 115, không phải ai cũng may mắn phát hiện, xử trí sớm, ngăn chặn bất trắc sức khỏe như trường hợp bệnh nhân này. Căn bệnh dễ dẫn đến tử vong hoặc để lại những hậu quả nặng nề suốt đời, tuy vậy trên 50% thường chưa có biểu hiện lâm sàng, triệu chứng mơ hồ, không đặc hiệu nên dễ bị bỏ sót.

"Những người nguy cơ cao, lớn tuổi, có bệnh nền… cần chú ý kiểm soát khám sức khỏe định kỳ, dự phòng kỹ trước nguy cơ khó lường bệnh này", BS Trang lưu ý.

