Người phụ nữ 55 tuổi có khối u "khủng" như mang thai sinh 3

19/07/2018 14:47

Khối u khủng

Ngày 19-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ nặng 6,2 kg cho nữ bệnh nhân 55 tuổi.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, thời gian qua, bệnh nhân thấy bụng to dần, một phần nghĩ do béo bụng, lại chưa có điều kiện để đi khám nên cũng không quá bận tâm. Gần đây bệnh nhân thấy bụng đau tức, khó chịu và đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) khám bệnh. Phát hiện khối u khủng to vượt mặt trong ổ bụng, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị.

Qua tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u lớn trong ổ bụng và có sỏi niệu quản trái. Khối u với kích cỡ rất lớn, nếu không phẫu thuật ngay, để khối u quá to, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết ngay sau khi được hội chẩn và quyết định phẫu thuật, ca mổ cho bệnh nhân đã thực hiện hôm 18-7.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Ung bướu đã phẫu thuật bóc tách dính, lấy khối u khủng giải phóng chèn ép ổ bụng. Tiếp đó bệnh nhân được tiến hành nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản trái bằng laser. Khối u khổng lồ được lấy ra có trọng lượng lên đến 6,2 kg.

Bác sĩ khuyến cáo các chị em phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt các chị em trong độ tuổi tiền mãn kinh nên đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung và có phương án điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Đến nay, sau 1 ngày thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt và bất ngờ khi thấy bụng như... chửa vượt mặt của mình biến mất.

K.Anh