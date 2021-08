Chiều 29-8, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho hay vừa cấp cứu chị L.T.H.L (ngụ TP Thủ Đức) bị biến chứng làm đẹp sụn nhân tạo đâm thủng mũi lòi ra ngoài.



Chị L. làm đẹp nâng sống mũi tại một viện thẩm mỹ trên địa bàn TP cách nay 3 năm. Nửa năm trở lại đây, các dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn, thường xuyên đau nhức, đầu mũi bị đỏ, sụn mũi có dấu hiệu bị bong ra và di chuyển bên dưới da.

Sụn nhân tạo gây "nổ" mũi, hoại tử được các bác sĩ rút ra từ mũi cô gái

Khi toàn TP bước vào thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, biến cố đã xảy ra, đau nhức, nóng đỏ, áp-xe trên đầu mũi và đỉnh điểm kinh hãi là đầu sụn nhân tạo đâm lòi ra ngoài.

Xác nhận chị L. âm tính với Covid-19, ê-kíp Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc do TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung (giám đốc và là người thực hiện chính) đã mổ cấp cứu rút sụn nhân tạo cho chị. Sau khi rút sụn mũi, một lỗ hỏng khá to trên đầu mũi nhiễm trùng, hoại tử vì bị thủng lâu ngày.



Ê kíp đã bơm rửa sạch sẽ khoang, khâu lại vết thương, chị L. tạm thời thoát khỏi nguy hiểm và đang chờ hồi phục để có phương hướng xử lý tiếp theo.

"Vì sụn nhân tạo quá to và cao so với mũi bình thường dẫn đến việc sụn mũi đâm lòi ra ngoài. Với lỗ thủng quá to như thế này, bệnh nhân cần 6 – 9 tháng để hồi phục trước khi tiến hành tái cấu trúc mũi như nâng mũi S Line, nâng mũi sụn sườn,…" - BS Tú Dung thông tin.