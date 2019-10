Nghiên cứu mới công bố trên Journal of the American Heart Association cho thấy ngủ ít hơn 6 giờ đem đến cho bạn một "combo chết chóc", đáng sợ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.



Phó giáo sư – tiến sĩ Julio Fernandez-Mendoza, nhà tâm lý học giấc ngủ tại Đại học Y khoa Bang Pennsylvania (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết họ đã phân tích dữ liệu của 1.600 tình nguyện viên từ 20-74 tuổi, hơn 50% là phụ nữ. Họ được kiểm tra chi tiết trong phòng thí nghiệm về giấc ngủ từ những năm 1991 – 1998, sau đó các nhà khoa học theo dõi và đánh giá nguyên nhân cái chết của họ cho đến cuối năm 2016.

Thiếu ngủ, mất ngủ có thể gây hại lên sức khỏe tổng thể và tuổi thọ nhiều hơn bạn tưởng - ảnh minh họa từ internet

Kết quả cho thấy, tác hại của việc thiếu ngủ đáng sợ hơn nhiều nếu như bạn có một bệnh mạn tính.

Những người bị cao huyết áp hoặc tiểu đường ngủ ít hơn 6 giờ sẽ tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do ung thư và đột quỵ; trong khi người có bệnh tim hoặc đã từng bị đột quỵ mà ngủ ít hơn 6 giờ thì sẽ tăng gấp 3 lần nguy cơ chết vì ung thư.

Bởi lẽ, giấc ngủ không chất lượng có thể gây ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe, tăng nguy cơ phát sinh các vấn đề tim mạch và khởi phát bệnh ung thư.

Ngoài ra, theo các tác giả, điều chỉnh giấc ngủ nên là một biện pháp hỗ trợ điều trị lâu dài cho những người đang có bệnh lý nội khoa mạn tính. Theo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khoảng 45% dân số nước này bị huyết áp cao giai đoạn 2 hoặc tiểu đường type 2.