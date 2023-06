Theo bác sĩ Bùi Mạnh Hà, Trưởng Phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Da liễu TP HCM, đồ “secondhand” hay đồ "sida" chỉ một số mặt hàng như quần áo, dày dép,.. đã qua sử dụng, do tổ chức Sida của Thụy Điển quyên góp viện trợ cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, nhưng bị tuồn ra thị trường bày bán ở vỉa hè hay các cửa hàng nhỏ. Nhưng dần dần, thuật ngữ này được dùng cho tất cả các loại quần áo, giày dép, khăn nón, phụ kiện thời trang, … đã qua sử dụng, được bày bán mà không rõ nguồn gốc từ đâu.

Không thể khẳng định chắc chắn bệnh nhân mắc bệnh là do dùng đồ “sida", tuy nhiên đây là một trong những yếu tố nguy cơ cao liên quan đến một số bệnh da thường gặp tại Bệnh viện Da liễu TP HCM.

Một điểm bán hàng sida ở TP HCM. Ảnh: NLĐO

Bác sĩ Hà cho hay quần áo đã qua sử dụng thường không được xử lý tiệt khuẩn; bảo quản thời gian lâu và kém vệ sinh; xử lý tẩy, nhuộm, làm mới bằng các hóa chất không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; nên khi sử dụng, hoặc ngay cả khi mặc thử, có thể gây ra một số bệnh da rất thường gặp như: nhiễm nấm gồm lác, hắc lào, nấm kẽ, viêm nhiễm phụ khoa do nấm…; nhiễm ký sinh trùng: ghẻ, chấy rận…; nhiễm trùng: viêm nang lông, nhọt…; nhiễm virus: nguy cơ lây mồng gà, mụn cóc…; dị ứng, viêm da tiếp xúc: do hóa chất, bụi bẩn, hoặc do các vi sinh vật có trong quần áo cũ không được tiệt khuẩn… Và có thể nhiều tác nhân bệnh truyền nhiễm khác.

"Các nguy cơ gây bệnh khi sử dụng quần áo, vật dụng cá nhân đã qua sử dụng, mà không rõ nguồn gốc, có thể không được loại bỏ hoàn toàn, cho dù chúng ta đã tự xử lý kỹ lưỡng. Do đó, nên hạn chế việc sử dụng" - bác sĩ Hà cho biết.

Trong trường hợp muốn sử dụng, bác sĩ Hà khuyến cáo người dân tốt nhất phải ngâm giặt nhiều lần, hấp tiệt trùng, phơi nắng thật khô ráo trước khi sử dụng. Và không nên mặc thử quần áo ngay tại chỗ. Các loại quần áo tắm, đồ lót, khăn thì tuyệt đối không nên sử dụng.