Nhiễm siêu vi thế nào sẽ gây dị tật thai?

23/07/2018 08:02

Bạn đọc Trần Ý Nh. (nữ, 29 tuổi, quận 4, TP HCM), hỏi: Sức đề kháng của tôi từ nhỏ vốn không tốt, hay bệnh vặt. Hiện tôi chưa bệnh từ khi mang thai, nhưng tôi vẫn lo cho thời gian còn lại vì TP HCM đang mùa nhiều dịch bệnh Xin bác sĩ cho tôi hỏi nếu có bầu mà nhiễm siêu vi, có chắc chắn con sẽ dị tật và phải phá không? Có trường hợp nào được giữ lại không, và muốn giữ lại thì phải làm sao?



Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP HCM, trả lời:

Trong thai kỳ, người phụ nữ có thể mắc thêm một số bệnh nội – ngoại khoa và bệnh nhiễm (vi trùng, siêu vi, ký sinh trùng) tương tự như lúc không mang thai, tuy nhiên do tình trạng đang có thai, cơ thể có một số biến đổi nên bệnh có thể nặng hơn hoặc gây ra nhiều biến chứng hơn người bình thường, cho mẹ lẫn con. Về các bệnh nhiễm có thể ảnh hưởng nhiều đến thai phụ, có thể kể đến sốt rét, cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết, rubella …

Nếu nhiễm siêu vi các loại , tùy theo tuổi thai và tùy theo loại bệnh mà thai phụ và thai nhi có thể bị ảnh hưởng với nhiều mức độ khác nhau :

Nếu nhiễm các loại siêu vi trong giai đoạn thai trước 12 tuần thì thai nhi có thể bị ảnh hưởng nặng nề như sẩy thai, thai chết lưu, thai kém phát triển ,thai dị tật… Một số tác nhân gây bệnh cho mẹ có thể ảnh hưởng đến con như cúm, sốt xuất huyết, zika, thủy đậu, rubella. Trong đó rubella có thể coi là loại nguy hiểm nhất, hơn 90% thai kỳ bị nhiễm Rubella trong 12 tuần đầu sẽ mắc hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều dị tật nặng nề cho trẻ sơ sinh.

Sau 12 tuần tuổi thì tỷ lệ các biến chứng sẽ giảm đi, thai càng lớn càng an toàn vì thai nhi và bánh nhau đã phát triển tương đối lớn làm tăng khả năng chống đỡ bệnh truyền sang từ mẹ. Tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ vẫn bị ảnh hưởng. Riêng sốt xuất huyết nếu mắc đúng lúc vào kỳ sinh nở cũng rất nguy hiểm, tăng nguy cơ chảy máu sau sinh và ảnh hưởng cả em bé.

Trường hợp của bạn, thai đã được 4 tháng (>12 tuần) nên đã tương đối an toàn hơn, tuy nhiên nếu chẳng may bị lây nhiễm thì bạn cần đi khám ngay để được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách điều trị bệnh an toàn cho thai cũng như theo dõi chặt chẽ hơn sự phát triển của em bé.

Không phải trường hợp nào mắc bệnh trong lúc mang thai cũng phải phá thai, các thầy thuốc sản khoa chỉ tư vấn phá thai (trước 18 tuần tuổi) trong một số trường hợp có bằng chứng rõ ràng là thai bị dị tật hoặc theo nghiên cứu dịch tể học là thai có nhiều khả năng bị dị tật (ví dụ bệnh Rubella). Việc phá thai hay không vẫn cho thai phụ quyết định.

Bạn nên tiếp tục cẩn thận phòng bệnh: dùng khẩu trang thường xuyên, tránh tiếp xúc người bệnh, tránh đám đông, chống muỗi, giữ ấm cơ thể, tăng cường dinh dưỡng để có sức đề kháng, giữ vệ sinh cơ thể và môi trường sống… Lần mang thai sau, bạn nên chủ động tiêm các vắc-xin cần thiết trước khi mang thai 3-6 tháng: cúm, thủy đậu, rubella, viêm gan siêu vi B…

Anh Thư thực hiện