Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) áp dụng kỹ thuật y học bào thai giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý trong thai kỳ. Mới đây, các bác sĩ tại bệnh viện kịp thời chẩn đoán và điều trị mẹ con sản phụ N.L.T.N (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa) vì nhịp tim thai nhi chậm.



Theo đó, sau khi đi khám nhiều nơi, chị N. phát hiện nhịp tim thai nhi chậm. Mong tìm cơ hội sống cho con chị đến Bệnh viện Từ Dũ điều trị trong tình trạng nhịp tim thai chậm 50 lần/ phút ở tuổi thai 29-30 tuần (thông thường nhịp tim thai giai đoạn này là 140-160 lần/ phút).

Bé trai vừa chào đời đã nhanh chóng được các bác sĩ đặt máy tạo nhịp vì nhịp tim chậm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tại bệnh viện, chị N. được kiểm tra toàn bộ sức khỏe của mẹ và bé phát hiện bé bị tình trạng nhịp tim thai chậm bất thường đơn độc. Chuyên môn gọi là Block nhĩ –thất (block A-V) độ III. Đây là một bệnh lý do sự tắc nghẽn việc dẫn truyền tín hiệu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Ngoài ra, bé không kèm theo bất cứ sự bất thường về cấu trúc của tim hay cấu trúc các cơ quan nào khác.

Với sự bất thường này, các bác sĩ tiến hành sàng lọc một số bệnh lý liên quan và nghi mắc bệnh lý hệ thống tự miễn. Sau đó, tại Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy, chị được chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh lý này có thể gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan trong cơ thể như: thận, não, tim, phổi, mạch máu… Vì vậy, cần được điều trị lâu dài để hạn chế các biến chứng, đặc biệt ảnh hưởng đến thai nhi như sẩy thai, thai chết lưu, block nhĩ- thất…

Về phần bệnh lý của bé, bệnh viện đã hội chẩn với chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 2 nhiều lần và quyết định sẽ can thiệp đặt máy tạo nhịp cho bé ngay sau sinh. Khi thai được 35-36 tuần bé có biểu hiện suy tim, tim to biểu hiện của sự quá tải tuần hoàn. Do đó, bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai ra ngoài để đặt máy tạo nhịp ngay lập tức, hỗ trợ hoạt động cho tim bé được tốt hơn.

Ngày 13-9, chị N. được tiến hành mổ lấy thai. Sau 5 phút, bé trai được đưa ra ngoài trong sự sẵn sàng của tất cả nhân viên y tế trong kip mổ, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, lập tức đặt máy tạo nhịp cho bé. Sau phẫu thuật tình trạng nhịp tim và hô hấp của bé ổn định. Bé được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng tiếp tục theo dõi. Sau 7 ngày, nhịp tim ổn định, bú tốt, hồng hào hơn. Dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ tặng quà chúc mừng chị N. được xuất viện về nhà. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Về tình trạng của chị N. sau mổ đã hết sốt, vết thương lành tốt, vận động, đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện. Sau đó, chị phải tiếp tục điều trị bệnh lý Lupus ban đỏ nhằm tránh các biến chứng xảy ra.