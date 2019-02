Những cách giải rượu thần tốc lại cực dễ cho người say

07/02/2019 09:31

Ngày Tết, việc từ chối một ly rượu nhân dịp năm mới quả là không dễ dàng. Với những người tửu lượng cao, uống một vài ly là “chuyện nhỏ”, nhưng những người tửu lượng thấp hoặc phải uống quá nhiều khiến cơ thể không kịp cân bằng lại sẽ rất dễ rơi vào tình trạng chếnh choáng, ngà ngà say. Vì vậy, với những cách giải rượu cực dễ này, bạn sẽ trợ giúp người thân nhanh chóng thoát khỏi cơn say.



Đừng quên "đổ bê tông" dạ dày

Nên "đổ bê tông" cho dạ dày trước bữa nhậu - Ảnh minh hoạ

Theo nhiều nghiên cứu, cơ thể con người chỉ có thể tiêu hóa được khoảng 300 ml lượng cồn trong 1 giờ. Do vậy, nếu uống rượu liên tục mà không ăn kèm các loại thực phẩm sẽ nhanh bị say hơn, đồng thời gây ra tình trạng "quá tải" đối với hoạt động lọc chất độc của gan. Khi gan không kịp chuyển hóa hết sẽ khiến cho nồng độ cồn tăng dần trong máu. Trong khi đó, ngày Tết, cơ thể nạp một lượng rượu, bia lớn là nguyên nhân chính khiến gan bị tổn thương và sức khỏe nam giới bị suy giảm.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, việc "đổ bê tông" dạ dày trước khi ăn rất quan trọng và các "đấng mày râu" nên kết hợp ăn các loại thực phẩm trong khi uống rượu. Bởi một cái dạ dày trống rỗng sẽ làm chất ethanol dễ dàng hấp thu vào cơ thể, gây say nhanh chóng. Ngoài ra, đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như viêm loét dạ dày. Để chống chế những cơn say, nhiều ý kiến cho rằng nên ăn một muỗng dầu ăn trước khi uống rượu vì lớp dầu này sẽ phủ lên lớp lông mao trong thành dạ dày khiến rượu không thấm qua được hoặc thấm ít hơn.

Nước lọc là thức uống đầu tiên được khuyên dùng cho người say

Nước lọc: Điều đầu tiên bạn nên làm là cho người say uống thật nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất vì nước sẽ giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu, đồng thời khiến người say nhanh chóng tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, cần chú ý là không lựa chọn các loại nước giải khát hay nước tăng lực thông thường, đặc biệt là các loại nước có gas, bởi loại nước này có thể cho ra lượng khí carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, đẩy nhanh tốc độ hấp thụ rượu, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Quất và chanh: có tác dụng rất tốt trong việc giải rượu. Lấy một cốc nước ấm, sau đó vắt chanh, thêm 1 chút đường, 1 chút muối để thức uống thêm đậm đà, dễ uống. Cùng đó, có thể kết hợp quất (quất khô hoặc mứt quất) với trà mạn (trà khô), cho một ít nước vào sau đó đun lên, thấy nước trà sánh và đậm là được. Để nước trà hơi nguội, rót ra tách, vắt nước cốt quất tươi vào tách trà. Vị chua, mùi thơm của tinh chất chanh và quất sẽ giúp người say tỉnh táo hơn.

Trà atiso: Nếu muốn mau tỉnh táo sau cuộc nhậu, bạn có thể uống 1 ly trà atiso. Đây là loại thảo dược có khả năng giải rượu rất tốt. Nếu có cảm giác buồn nôn, hãy cố gắng nôn tất cả những gì có thể, đừng kìm nén vì nôn là phản ứng tự nhiên của cơ thể để tự giải độc.

Cà chua: Đây là loại quả có tác dụng tốt trong việc giải rượu vì trong cà chua có nhiều nguyên tố như cali, canxi, natri... chỉ cần uống một cốc nước ép cà chua chín, bỏ một chút muối để giảm độ chua hoặc có thể cho ít đường sẽ giúp cơ thể cân bằng lại những nguyên tố đã mất trong quá trình say và bị nôn. Nếu bạn uống khoảng 300 ml nước ép cà chua hoặc nhiều hơn, cơn chóng mặt do uống rượu có thể dần dần biến mất. Đầu tiên bạn hãy chọn 2 quả cà chua chín, còn tươi nguyên, sau đó chần cà chua với khoảng 250 ml nước nóng khoảng 1 phút. Bóp bỏ hết ruột và lấy lại phần cùi sau đó vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, lọc lấy phần nước cho người say uống.

Nước ép cà chua có tác dụng tốt trong việc giải rượu

Chè xanh: Chất tanin trong trà có thể khử độc cồn cấp tính, chữa trị các hiện tượng hôn mê, ức chế hô hấp. Vì thế, trước khi tàn cuộc nhậu, hãy uống một cốc chè xanh nóng, bạn sẽ thấy tỉnh táo hơn.

Dưa hấu, nước bưởi và nước mía ép có tác dụng thanh nhiệt, làm rượu nhanh chóng được bài tiết qua đường nước tiểu. Ăn bưởi hoặc uống nước bưởi ép cũng có tác dụng làm tỉnh rượu và giải ngộ độc rượu.

Bột sắn dây: Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng giúp cho gan tham gia đào thải độc tố.

Sắn dây là đồ uống hầu như gia đình nào cũng có

Gừng: Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng (có tác dụng chống say rượu, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải rượu.

Cháo nóng nấu loãng: Cho người say rượu uống một bát nước cháo nóng, nấu loãng sẽ hết say, vì chất cồn trong rượu gặp nước cháo loãng sẽ bị ngưng tụ lại làm cơ thể không hấp thụ được chất cồn nữa.

Nước rau cần: Cho 100 gram rau cần vào cối và giã nát. Thêm nước lọc vào. Lọc lấy nước uống. Nước từ rau cần giúp giảm triệu chứng nhức đầu do uống nhiều rượu bia. Trong buổi tiệc rượu, món ăn có rau cần cũng có tác dụng giúp cho thực khách tỉnh táo hơn.

Chuối: Đây là một trong những loại trái cây có thể giúp giải rượu cực đỉnh. Chỉ cần 1 đến 2 quả chuối là bạn đã có thể chống lại sự tấn công hung hãn của các loại thức uống có cồn sau khi vào cơ thể. Rượu cũng như các chất lợi tiểu khác sẽ loại bỏ nguồn cung cấp kali. Ăn chuối hoặc các loại trái cây giàu kali sẽ giúp cải thiện tình hình. Đây cũng là phương pháp chữa say nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm. Vào buổi sáng sau đêm tiệc, việc sử dụng vài trái chuối sẽ cung cấp cho cơ thế nhiều chất bổ dưỡng và chất điện giải kali.

Chuối là một trong những loại trái cây có thể giúp giải rượu cực đỉnh

Mật ong: Mật ong chứa nguồn kali và chất chống oxy hóa giàu có, có tác dụng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu trong cơ thể. Có thể ăn trực tiếp nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn phết mật ong lên một mẩu bánh mì nướng khô hay một chiếc bánh quy nhỏ. Theo một số nhà khoa học, bữa sáng với bánh mì nướng kèm mật ong là một trong những cách tốt nhất để đánh bại cơn say hoành hành trong cơ thể...

Nước dừa: Nước dừa chứa chất điện phân giúp các quý ông giải rượu rất tốt. Do đó, bạn nên cho người say rượu uống ngay 1 cốc nước dừa sẽ giúp họ tỉnh táo trở lại. Vào sáng sớm hôm sau cũng nên uống 1 cốc nước dừa để xua tan mệt mỏi và tỉnh táo trở lại. Đây cũng là một trong những thứ nước giải khát tuyệt vời, giúp làm dịu cơn khát, đồng thời cung cấp các chất điện giải cho cơ thể.

Nước dừa chứa chất điện phân giúp giải rượu rất tốt

Canh đậu xanh: Đối với người say, mệt lử, không ăn được hoặc ăn vào bị nôn thì nên nấu canh đậu xanh cho họ uống sẽ nhanh chóng hồi phục thể trạng.



Người Việt chi 100.000 tỉ đồng để uống bia mỗi năm

Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ ba châu Á. Tính riêng năm 2017, người dân đã tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu - tương đương 72 triệu lít cồn và tiêu thụ tới gần 4,1 tỉ lít bia - tương đương với 161 triệu lít cồn (chi phí là 4 tỉ USD, tương đương gần 100.000 tỉ đồng). Tính bình quân mỗi người dân (kể cả những người không uống bia rượu lẫn những đứa trẻ sơ sinh) đã tiêu thụ khoảng 42 lít bia trong một năm.

Khánh Anh