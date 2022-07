Sáng nay (18-7), Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước tiếp nhận một bệnh nhân nam 40 tuổi ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đến thăm khám trong tình trạng đau bụng. Cơn đau tăng dần từ đêm qua nhưng không rõ nguyên nhân.



Hình ảnh xương cá cắm xuyên dạ dày nạn nhân

Bệnh nhân khai có ăn cá. Sau khi thăm khám ban đầu, bác sĩ đã cho chỉ định thực hiện nội soi dạ dày để tìm nguyên nhân. Một dị vật nghi xương cá cắm xuyên 2 đầu ngay tại vùng hang vị dạ dày, kèm theo sung huyết được phát hiện.

Ngay sau đó, bác sĩ đã nhanh chóng xử trí gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng ra ngoài an toàn, đồng thời tiến hành kiểm tra lại dạ dày. Dị vật được xác định là một xương cá chiều dài khoảng 4 cm.

Bác sĩ K ‘Liêu, người trực tiếp thực hiện nội soi cho biết: "Đây là trường hợp khá hiếm gặp và khó chẩn đoán. Bệnh nhân hoàn toàn không bị hóc xương trước đó mà đoạn xương vẫn âm thầm đi xuống dạ dày và cắm sâu vào vùng hang vị dạ dày. Nếu không được gắp ra kịp thời thì chắc chắn sau một ngày nữa đoạn xương sẽ đâm xuyên thành gây thủng dạ dày, phải can thiệp ngoại khoa, vừa nguy hiểm, vừa mất thêm nhiều thời gian phục hồi".

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được uống thuốc điều trị nội khoa để phục hồi những tổn thương tại dạ dày do xương cá gây ra.

Cũng theo bác sĩ K ‘Liêu, thủng nội tạng do dị vật (xương cá, tăm xỉa răng) là một tai nạn thường gặp nhưng khó chẩn đoán vì các triệu chứng rất mơ hồ: đau bụng, đầy hơi, khó tiêu… Ngoài ra, bệnh nhân thường không biết rằng mình đã nuốt phải dị vật nên không có một mốc thời gian cụ thể nào từ khi nuốt phải dị vật cho đến khi dị vật gây nên triệu chứng hoặc đâm thủng nội tạng.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân khi sử dụng những thực phẩm có nhiều xương như cá, gà, vịt… phải thật cẩn thận và nếu không may mắc phải xương, cần ngay lập tức đến những cơ sở y tế có uy tín và các bệnh viện có thực hiện nội soi để được xứ trí kịp thời tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng. Vì nếu không may mảnh xương đâm xuyên thành ống tiêu hoá (thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng) thì có thể gây viêm nhiễm trùng rất nặng trong cơ thể, nguy cơ tử vong cao trong các trường hợp nặng.