Sáng 15-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 2 ca này có liên quan đến bệnh nhân dương tính là kế toán công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ); địa chỉ thường trú tại tổ 6, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ.

Huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã tiến hành phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân xã Si Pa Phìn với gần 6.000 dân

2 trường hợp này là bệnh nhân V.T.T. (trú tại bản Nậm Chim 1) và bệnh nhân L.T.K. (trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn) cùng công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.



Bệnh nhân V.T.T. có biểu hiện sốt, ho, đau họng từ ngày 13-5 và có tiếp xúc với bệnh nhân là kế toán. Khoảng 16 giờ ngày 14-5 lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 24 giờ cùng ngày kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.T.K. có biểu hiện sốt, ho, đau họng từ ngày 13-5 và có tiếp xúc với bệnh nhân là kế toán. Khoảng 15 giờ ngày 14-5 lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 24 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, bệnh nhân này đang mang thai tháng thứ 8, dự kiến sinh 24-6.

Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ cho biết sau khi xác nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 14-5 và rạng sáng 15-5, các lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ đã tiến hành phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân xã Si Pa Phìn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ xã Si Pa Phìn với 1.191 hộ, 5.975 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế được thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Huyện Nậm Pồ cũng triển khai các chốt chặn toàn xã Si Pa Phìn (dự kiến tổng 6 chốt), kiểm soát phòng chống dịch. Hiện đã truy vết được hàng trăm trường hợp F1 từ 3 ca bệnh trên. Công tác truy vết tiếp tục được thực hiện khẩn trương.