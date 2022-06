Tham gia đoàn kiểm tra còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, các đơn vị liên quan.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo TP HCM và các sở, ngành kiểm tra công tác điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi các bệnh nhân và người nhà đang chờ ngoài hành lang, trong khuôn viên bệnh viện. Đây là những bệnh nhân sốt xuất huyết đang đợi khám sau khi có những dấu hiệu bất thường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi bệnh nhân trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đi thăm nhà lưu trú thân nhân người bệnh, tại đây chủ yếu là người nhà của bệnh nhân đang nằm trong Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc người lớn để điều trị sốt xuất huyết. Khi được Phó Thủ tướng hỏi thăm về việc có phải ra ngoài mua thuốc hay không, tình hình ăn ở trong bệnh viện như thế nào, nhiều người dân đều cho biết họ không phải đi mua thuốc bên ngoài, riêng điều kiện ở bệnh viện đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, người dân cho biết những ngày qua, nhà lưu trú cũng đang quá tải, bởi số ca sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh thành về đây rất nhiều, nhiều trường hợp điều trị dài ngày, dồn ứ lại.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện cùng anh Đinh Văn Cương (ngụ Lâm Đồng), người nhà bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

Anh Đinh Văn Cương (ngụ Lâm Đồng) chia sẻ bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết phải chuyển viện từ xa về TP HCM nên sẽ gây tốn kém kinh tế rất nhiều cho người dân khó khăn. Riêng gia đình anh đã mất chi phí thuê xe chuyển viện hết 4,7 triệu đồng. Vì vậy, anh Cương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới để chữa bệnh cho dân.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết chỉ tiêu giường của bệnh viện là 550, nhưng số ca sốt xuất huyết chiếm hơn 50%, khiến cho bệnh viện ở trong tình trạng quá tải. Hiện bệnh viện có hơn 700 bệnh nhân nội trú, trong đó, có 363 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị ở tất cả các khoa. Đáng chú ý, trong số này có gần 50% là bệnh nhân sốt xuất huyết từ tuyến tỉnh chuyển lên.

Nói về khó khăn hiện nay của bệnh viện, BS CKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết hiện nay bệnh viện quá tải. Tại Khoa Hồi sức ngoài bệnh nhân sốt xuất huyết đông còn có nhiều ca bệnh uốn ván.

Bác sĩ Dũng đề xuất, các bệnh viện tuyến trước hạn chế chuyển những bệnh nhân có khả năng điều trị tại chỗ, đồng thời đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tiếp nhận một số bệnh lý nặng từ tuyến tỉnh chuyển lên như uốn ván, để khu hồi sức có thêm giường trống để thu dung, điều trị bệnh nhân sốc, tái sốc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, bệnh viện cũng thiếu thuốc đại phân tử 200.000 Dlton, Dextran… nguyên nhân là do thuốc chỉ có Thái Lan sản xuất, trong khi đó công tác nhập khẩu thuốc bị chậm.

Ngoài ra, bác sĩ Dũng cũng kiến nghị hiện khoa khám bệnh, khoa cấp cứu của bệnh viện rất đông bệnh nhân, trong khi chưa được xây dựng do đang vướng quy hoạch.

Trước thực trạng quá tải tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế tìm ngay lý do vì sao các bệnh nhân tuyến tỉnh lại chuyển tuyến lên đây. "Nguyên nhân có phải do sự thiếu thuốc, dịch truyền, vật tư y tế? Bộ Y tế cần nhìn nhận sự thật và giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Hiện có 2 nhóm giải pháp, một nhóm dài hơi hơn là các giải pháp đấu thầu tập trung, sửa thông tư như thế nào. Cần thực hiện nhóm quan trọng hàng đầu, cấp bách, bởi vì bệnh của bà con không đợi chúng ta được. Khẩn trương lấy ý kiến các nơi, các bệnh viện hiện nay thiếu cái gì để giải quyết ngay trước mắt. Phải chăng chính là lý do ở bên dưới thiếu thuốc và vật tư" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, hiện TP cần quan tâm, thứ nhất là dịch sốt xuất huyết, năm nào cũng có nhưng năm nay đến sớm hơn, số ca nhiều hơn, đặc biệt số ca tử vong nhiều hơn. "Do vậy, nếu không có biện pháp quyết liệt để dịch này thành diện rộng thì có lỗi lớn hơn các loại dịch bệnh chưa biết như Covid-19" – Phó Thủ tướng lưu ý.

Thứ 2 là tình hình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi nhắc gần đây không được tốt. Phó Thủ tướng cho biết do tình hình dịch bệnh chủng mới nhẹ đi, số người mắc khỏi ngay. Bên cạnh đó, thêm tin đồn tác dụng phụ của vắc-xin khiến tỉ lệ tiêm thấp.

"Mình tuyên truyền không tốt, có tâm lý chững lại thì nguy cơ vẫn còn lơ lửng. Mặc dù chủng nhẹ đi nhưng nếu tất cả đều mắc bệnh vẫn dẫn đến quá tải, chết người" - Phó Thủ tướng phân tích.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế thống kê toàn bộ các văn bản cũ, ra hướng dẫn mới, ai thuộc diện đối tượng cần tiêm thì khuyến nghị phải tiêm. "Như tôi trên 50 tuổi thuộc diện phải tiêm mũi 4. Để người dân đi tiêm cần tuyên truyền, vận đồng và thực hiện gương mẫu. Bởi đây thuộc về quyền lợi gắn với trách nhiệm, trách nhiệm với cộng đồng giữ cho mình nhưng phải giữ cho cả cộng đồng" – Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế TP HCM cần chọn các chuyên gia có uy tín giải thích cho người dân hiểu về tin đồn tác dụng phụ của vắc-xin.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến thực địa tại nhà người dân ở khu vực phường 5, quận 8 ngay cạnh kênh rạch. Người dân cho biết vẫn thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc để hạn chế phát sinh lăng quăng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, kiểm tra về công tác phòng chống sốt xuất huyết tại nhà người dân ở quận 8, TP HCM

Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù trong vườn nhà dân vẫn thường xuyên được dọn dẹp, song ở khu vực xunh quanh cũng sẽ vẫn có nhiều rác thải có thể đọng nước mưa, vì vậy chính quyền địa phương cần tăng cường các hoạt động tìm diệt lăng quăng.

Hiện số ca tử vong phía Nam đã là 42 ca, rất nhiều so với những năm trước. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo các quận huyện, TP Thủ Đức phải ra quân tổng vệ sinh diệt lăng quăng nhiều lần, chứ không phải chỉ ra quân 1 lần, để xử lý các điểm công cộng như ven đường, kênh rạch… tồn tại phế thải sinh hoạt, có thể trở thành nơi đẻ trứng của muỗi.