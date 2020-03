Sáng 30-3, GS-TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ đêm 28-3, quân đội đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai dựng bệnh viện dã chiến trong khuôn viên bệnh viện. Đây là phần kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.



Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) xây dựng bệnh viện dã chiến trong khuôn viên bệnh viện- Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo GS Tuấn, tại cuộc họp trực tuyến với Ban lãnh đạo Bệnh viện trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra rất nhiều giải pháp để hỗ trợ cho bệnh viện Bạch Mai có thêm các biện pháp phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng thành lập 2 khu bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai, sẵn sàng ứng phó với tất cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tối 28-3, Bộ Quốc phòng cũng cử Binh chủng hóa học phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, tất cả hàng lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, khu vực công cộng… đã được tẩy trùng sạch sẽ.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Đặng Tú

Ông Tuấn cho biết hiện đã sang ngày thứ 3 bệnh viện thực hiện quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập" (từ sáng 28-3), cách ly toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai. Số lượng người có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai hiện nay là gần 3.500 người, trong đó có gần 800 bệnh nhân rất nặng, không thể chuyển về tuyến dưới; 550 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc. Hiện chỉ còn 100 người nhà bệnh nhân ở lại viện chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt, các bệnh nhi sơ sinh, sản phụ.



GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

GS Tuấn cho biết hiện bệnh viện đang gặp một số khó khăn, trong đó khoảng 3.500 người đang cách ly do không được ra ngoài, mọi vật dụng từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp. Về vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh và các nhân viên y tế, do nhà ăn của bệnh viện đã bị phong tỏa và cách ly toàn bộ người làm việc tại đây, bệnh viện tạm thời đặt các suất ăn từ công ty chuyên cung cấp suất ăn cho hàng không.

Tính đến sáng 30-3, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 25 trường hợp liên quan mắc Covid-19. Trong đó, 15 người là nhân viên Công ty Trường Sinh (nơi cung cấp suất ăn và nước cho bệnh viện), số còn lại là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.