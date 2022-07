Ngày 1-7, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức "Hội thảo nhãn khoa và thành lập mạng lưới ghép giác mạc Miền trung Tây Nguyên - Bệnh viện Trung ương Huế 2022" với sự tham dự của đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Ngân hàng Mắt Trung ương, Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Ra mắt mạng lưới ghép giác mạc miền Trung - Tây Nguyên

Tại hội thảo, mạng lưới ghép giác mạc khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm 12 bệnh viện đã ra mắt và ký kết bản ghi nhớ tham gia các nhiệm vụ trong mạng lưới; Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã trao tặng bộ dụng cụ lấy giác mạc cho các bệnh viện trong mạng lưới.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết ghép giác mạc được triển khai tại bệnh viện này từ năm 1999, đến nay đã ghép và mang lại thị lực cho 34 bệnh nhân. Trong thời gian đến, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ đẩy mạnh lĩnh vực ghép tạng nói chung cũng như ghép giác mạc nói riêng và các kỹ thuật y học cao cấp khác.

Hội thảo thu hút nhiều báo cáo cập nhật các kỹ thuật tiên tiến nhất của y khoa thế giới về ghép giác mạc

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho hay Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của trung tâm, đặc biệt là điều phối nguồn tạng, mô hiến, tặng.

Bệnh lý giác mạc là nguyên nhân gây mù đứng thứ 4 trong các nguyên nhân gây mù ở Việt Nam. Ước tính hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 30.000 người bị mù do bệnh giác mạc. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 200 người đang đợi ghép giác mạc do sẹo giác mạc. Phẫu thuật ghép giác mạc là phương pháp duy nhất để giảm tỉ lệ mù lòa do bệnh lý giác mạc.