Sáng 16-8, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ), cho hay nơi đây vừa cứu sống nhiều trường hợp đột quỵ nặng do huyết khối tĩnh mạch não mà trước đây ít gặp.

Trong đó, ca đặc biệt nhất là bé trai V.T.L (4 tuổi, quê Đồng Tháp), từng mắc Covid-19 và tiêm đủ liều vắc-xin. Trước khi nhập viện khoảng 1 tuần, bé L. bị sốt, ói, tiêu chảy nên được đưa đến một bệnh viện nhi điều trị, song tình trạng ngày càng nặng nên được chuyển qua S.I.S Cần Thơ.

Bá trai được cứu sống ngoại mục sau khi được lấy ra hàng chục huyết khối tĩnh mạch

Tại khoa cấp cứu, L. luôn trong tình trạng mê man, các bác sĩ chẩn đoán bé bị huyết khối tĩnh mạch não rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Với tinh thần "còn nước còn tát" cùng sự quyết tâm của gia đình, bé L. đã được các bác sĩ can thiệp lấy huyết khối, cứu sống ngoạn mục. Sau 5 ngày điều trị, bé phục hồi tốt, gần như không để lại di chứng về nói, yếu liệt.

Theo BS Nguyễn Đào Nhật Huy, Đơn vị Can thiệp DSA - S.I.S Cần Thơ (người trực tiếp can thiệp cho bé L.), huyết khối tĩnh mạch nội sọ trước đây khá hiếm gặp. Bệnh này gặp nhiều ở nữ giới do liên quan đến thời kỳ mang thai, hậu sản, sử dụng thuốc ngừa thai, viêm nhiễm hệ thần kinh, nhiễm trùng nặng vùng đầu mặt cổ...

Đáng lưu ý, sau đại dịch Covid 19, số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan bệnh lý mạch máu gia tăng đáng kể, trong đó có huyết khối tĩnh mạch nội sọ.

“Lý giải điều này, y văn đã kết luận bệnh nhân sau nhiễm Covid-19 có sự kích hoạt quá mức hệ thống miễn dịch, tăng phản ứng viêm, gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong cơ thể. Đây là nguyên nhân dẫn đến gia tăng huyết khối tĩnh mạch nội sọ trong cộng đồng cũng như các mạch máu khác trong cơ thể như phổi, tim… " - TS-BS Trần Chí Cường giải thích.