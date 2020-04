WHO khuyến cáo về tháo dỡ "giãn cách xã hội" với Việt Nam



Ngày 21-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương họp báo trực tuyến, theo đó thông báo về diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở khu vực, các biện pháp WHO ứng phó cũng như những tình huống mà các quốc gia sẽ phải đối mặt trong tương lai. Tại đây, ông Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, bày tỏ sự quan ngại về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số điểm nóng trong khu vực như Nhật Bản, Singapore, đồng thời đánh giá cao nỗ lực chống dịch của một số nước, trong đó có Việt Nam.

"Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương. Việt Nam đã đề ra được kế hoạch phù hợp và thực hiện nó đúng với những gì đã dự đoán trước, trong mỗi giai đoạn. Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc Covid-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ 3 ca bệnh/1.000.000 dân"- ông Takeshi Kasai nói.

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương cũng thẳn thắn đưa ra khuyến cáo: "Việt Nam nên cẩn trọng xem xét bắt đầu tháo dỡ hạn chế như thế nào. Không nên là tất cả cùng lúc". Ông Kasai cho rằng việc nới lỏng, dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội cần dựa trên các yếu tố như dữ liệu thực tế về dịch Covid-19, khả năng nhận thức của người dân về dịch bệnh, và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, cũng như khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế".