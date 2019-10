Ngày 23-10, bác sĩ Thân Trọng Tùy, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 13 tuổi (ngụ Yên Bái) nhập viện trong tình trạng bị biến chứng nặng nề sau tiêm filler (chất làm đầy) để nâng mũi. Đáng nói là do kỹ thuật tiêm không đúng đã khiến mắt phải cháu bé mất hoàn toàn thị lực, vùng da mặt hoại tử nghiêm trọng.



Nữ bệnh nhân 13 tuổi bị mù mắt sau tiêm filler nâng mũi

Theo lời kể của gia đình cháu bé, bệnh nhân nghe theo lời quảng cáo của bạn bè đã đến spa và được tư vấn tiêm filler nâng mũi với giá 2 triệu đồng. Do không đủ tiền nên cháu bé định không tiêm nhưng cơ sở đã gợi ý cháu có thể "trả góp".

Ngày 21-10 vừa qua, bé gái được nhân viên spa tiêm filler vào mũi. Khoảng 30 phút sau tiêm, bé gái xuất hiện đau mắt bên phải, thị lực giảm dần, đau đầu nhiều và buồn nôn. Lúc này cháu mới nhờ người gọi gia đình đến và đưa cháu đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.



Các bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán trẻ đã mất thị lực hoàn toàn mắt bên phải kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt như trán và hốc mũi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Da liễu Trung ương điều trị.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bác sĩ Tùy cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt bên phải đã mất hoàn toàn. Cùng đó là hiện tượng xuất huyết kết mạc của mắt bên phải kèm theo một số vùng hoại tử ở trán và hốc mũi. May mắn, trẻ vẫn còn thị lực của mắt bên trái.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu đã hội chẩn và quyết định xử lý ca bệnh này bằng cách tiêm thuốc giải chất filler do cơ sở thẩm mỹ tiêm vào mũi trước đó. Đồng thời, cố gắng để cứu vùng da hoại tử, bảo tồn vùng da lành xung quanh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tuỳ, việc phục hồi thị lực mắt phải cho trẻ là rất khó.



Theo giới chuyên môn, những năm gần đây, tiêm filler được nhiều người lựa chọn do hiệu quả nhanh, thời gian nghỉ dưỡng ít, chi phí thấp lại ít xâm lấn, ít đau đớn... Việc các cơ sở y tế thường xuyên tiếp nhận những trường hợp tai biến sau tiêm fille là do người dân không lựa chọn kỹ lưỡng các cơ sở y tế có đủ điều kiện kỹ thuật, không đảm bảo vô trùng, an toàn khi làm đẹp dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí đã có không ít trường hợp tử vong.