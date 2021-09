Chiều 10-9, tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết tính đến 18 giờ ngày 9-9, TP HCM có 279.223 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. TP đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 9-9, có 3.700 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 144.024), 195 trường hợp tử vong. "Như vậy, số ca tử vong đã giảm rất đáng kể, từ ngày 22-8 là 340 ca đến nay chỉ còn 195 ca tử vong" - ông Hải nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi họp báo ngày 10-9

Theo ông Hải, tổng số mũi vắc-xin mà TP đã triển khai tiêm đến ngày 9-9 là 7.307.738 (tăng 235.873 mũi vắc-xin so với ngày 8-9). Trong đó, 6.335.838 người được tiêm mũi 1 và 971.900 người được tiêm mũi 2, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 809.308

Về túi an sinh, TP đã chuyển tổng số túi an sinh đến các quận, huyện, TP Thủ Đức là 1.741.036 túi (tăng 5.000 túi so với ngày 9-9).

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chủ trì buổi họp báo chiều 10-9

Cũng tại buổi họp báo, trả lời về việc thực hiện tiêm các loại vắc-xin phòng Covid-19, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết việc tiêm trộn vắc-xin Bộ Y tế đã hướng dẫn từ lâu, đối các trường hợp thiếu vắc-xin Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin Pfizer mũi 2 hay cho những trường hợp tiêm mũi 1 Moderna. Mới đây Bộ Y tế cũng đã họp Hội đồng khoa học để thống nhất cho các tiêm trộn Pfizer mũi 1 và Moderna mũi 2 hoặc ngược lại với AstraZeneca cũng vậy.

Hiện tất cả các điểm tiêm chủng đều bảo đảm an toàn từ khâu khám sàng lọc trước tiêm theo dõi sau tiêm và chăm sóc sự cố sau tiêm. Bên cạnh đó, quy trình hồi sức cấp cứu cũng được bảo đảm.

Liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn TP, bác sĩ Nam cho biết hiện nay, đối với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, quan điểm của TP là không có sự phân biệt. Thực tế là TP đã tổ chức tiêm miễn phí cho rất nhiều người nước ngoài. Thống kê của các quận huyện chưa đầy đủ nên chưa có số liệu cụ thể nhưng tất cả những người nước ngoài đều được tiêm chủng mũi 1 và tiêm mũi 2 khi đến thời hạn.

Liên quan đến số ca nhập viện hiện nay, bác sĩ Nam cho biết hiện trung bình mỗi ngày TP có khoảng 3.500 đến 4.000 ca. Tuy nhiên, đa số các ca nhẹ không triệu chứng, rất nhiều các trường hợp F0 sau khi được phát hiện được chăm sóc tại nhà.

Hiện nay, Trung ương vẫn tiếp hỗ trợ TP mở ra các bệnh viện dã chiến như Bệnh viện hồi sức 5G mới hoạt động tại quận 6. Thời gian tới, tiếp tục mở các bệnh viện hồi sức nhằm đáp ứng công tác điều trị những ca bệnh nặng.

Bên cạnh đó, TP cũng đang có nhiều giải pháp giúp công tác điều trị như triển khai các gói thuốc A, B, B dành cho F0 tại nhà. Ngoài ra, còn có thuốc do Bộ Y tế cấp cũng như nhà tài trợ hỗ trợ để sử dụng cho các bệnh nhân chuyển nặng.

"Hiện năng lực điều trị tương đối ổn, số bệnh nhân chuyển nặng đã giảm rõ. Cách đây 1 tháng hằng ngày đi trên đường xe cấp cứu chuyển viện chạy trên đường rất nhiều nhưng nay đã giảm đáng kể" - bác sĩ Nam cho hay.