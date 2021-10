Theo tổng hợp của Bộ Y tế, hiện 63 tỉnh, thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế . Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường/xã.

Đến nay, cả nước có 22 tỉnh, thành đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới), giảm 4 địa phương so với trước đó vài ngày.

22 tỉnh, thành gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Khách hàng khai báo y tế trực tuyến tại cửa vào Trung tâm thương mại BigC Thăng Long- Ảnh: TTXVN

41 tỉnh thành mức vàng, không có tỉnh thành nào ở mức cam hay đỏ. Trong đó có những địa phương toàn tỉnh màu vàng, không có xã, phường nào màu đỏ như: Long An (với lý do tỉ lệ người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 đạt 51,59%), Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế…

Như vậy, trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng, 3 thành phố còn lại gồm TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

Cả nước có 143 huyện, xã phường, ấp/ thôn ở mức mức cam, mức nguy cơ cao (trong đó có 16 huyện) và 59 xã phường mức đỏ, nguy cơ rất cao. Các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó.

Trong hơn 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128 đã có những chuyển biến đáng kể về mở cửa lại dịch vụ, đi lại thông suốt hơn, vận chuyển hành khách công cộng đã từng bước mở lại. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn nếu người dân không tuân thủ 5K. Tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng.

Bộ Y tế nhận định sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch Covid-19, đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và số người tử vong trong thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới.

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi quan điểm ứng phó với dịch, từ cố gắng dập dứt điểm ca bệnh sang "chung sống an toàn".

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 884.895 ca mắc Covid-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng số liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm ở nước ta tính đến chiều 22/10 là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều.