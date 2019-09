Cuối giờ sáng 12-9, Bệnh viện Xanh Pôn (TP Hà Nội) cho biết nữ cổ động viên trúng pháo sáng khi đang xem bóng đá tại sân vận động Hàng Đẫy vào tối qua 11-9 bị bỏng sâu nghiêm trọng, lộ xương đùi.



Nữ cổ động viên bị bỏng sâu, lộ xương đùi do pháo sáng - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân là chị Tô Huyền A. (SN 1985, đang công tác tại Báo Nhi Đồng) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn khoảng 20 giờ 30 phút tối 11-9. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều vì bị thương do trúng pháo sáng bắn phải và đã được bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu lúc 23 giờ cùng ngày.

Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi tại Khoa Bỏng trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều. Một bác sĩ cho biết tới đây, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải phẫu thuật ghép da.

Trước đó, tối 11-9, khi đang cổ vũ bóng đá tại sân vận động Hàng Đẫy, nữ cổ động viên Tô Huyền A. bất ngờ bị pháo sáng bắn trúng đùi gây bỏng nặng, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, bệnh nhân được sơ cứu và chuyển thẳng tới Bệnh viện Xanh Pôn.

Bệnh nhân Huyền A. đang được điều trị tại khoa Bỏng - Ảnh: Ngô Nhung

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng ngày 12-9, bệnh nhân Huyền A. vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Xanh Pôn), cho biết bênh nhân nhập viện vào khoảng hơn 20 giờ 30 phút ngày 11-9 và được các bác sĩ tiếp nhận trong tình trạng phầm mềm tổn thương rất nhiều nhưng vẫn tỉnh táo.

Sau khi được cắt bỏ tổ chức dập nát và cầm máu... tại khoa cấp cứu, đến khoảng 2 giờ ngày 12-9, bệnh nhân H.. được chuyển lên khoa Bỏng điều trị tiếp. Theo bác sĩ Giang, hiện bệnh nhân đang nằm tại khoa Bỏng, tình trạng bệnh nhân ổn định, chấn thương phần mềm, không có tổn thương xương, không có tổn thương mạch máu...Bệnh nhân có tổn thương mặt ngoài đùi trái với kích thước 15-30 cm.

"Vết thương của bệnh nhân không phải do bỏng mà do công phá từ sức nổ của pháo. Với vết thương do hỏa khí việc điều trị rất khó khăn, nếu bệnh nhân đề kháng kém thì việc điều trị sẽ rất lâu dài. Với bệnh nhân H.A., dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày. Thời gian tới bệnh nhân tiếp tục được ghép da mỏng tự thân, đồng thời điều trị theo phác đồ"- bác sĩ Giang thông tin.

Ảnh: Ngô Nhung

Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Xanh Pôn) cho rằng hành vi dốt pháo nổ, pháo cháy đã bị nhà nước cấm và được tuyên truyền rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những người không có ý thức sử dụng các loại pháo có sức công phá mạnh ở nơi đông người như sân vận động là không thể chấp nhận được. Tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho mọi người. "Đối với những người bị tổn thương như bệnh nhân H.A., ngay khi xảy ra sự việc cần phải cầm máu cho bệnh nhân, nếu có tổn thương xương thì phải sơ cứu cố định bằng nẹp cứng sau đó chuyển vào viện"- bác sĩ Giang thông tin thêm.