Ông C. đã bị đột quỵ cách đây 1 năm và may mắn được cứu chữa qua khỏi. Sau đột quỵ, ông tuân thủ điều trị tốt, duy trì tập phục hồi chức năng và các hoạt động dần trở lại bình thường. Tuy nhiên 4 tháng gần đây, do thấy sức khỏe đã ổn định, ông C. tự ý ngưng thuốc.



BS Nguyễn Bá Thắng thăm khám cho một bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị Đột quỵ Bệnh viện ĐHYD TP HCM. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Sau đó, đột nhiên ông C. thấy chóng mặt, không nói và không cử động được tay chân. Ông nhanh chóng được người nhà đưa đến bệnh viện và một lần nữa ông C. đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch.

BS Nguyễn Bá Thắng khuyến cáo người mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ cần tuân thủ nghiêm việc điều trị và tái khám định kỳ, nếu không sẽ làm tăng nguy cơ tái phát đột quỵ và các biến chứng nguy hiểm khác.