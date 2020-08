Sáng 16-8, sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức sau ca phẫu thuật tìm lại dung mạo cho chàng trai gương "mặt quỷ"-bệnh nhân Lê Văn Mến, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (người mổ chính), vẫn chưa vơi cảm xúc, những thời khắc quyết đoán đọng lại trong ông cùng toàn bộ ê kip mổ khi trải qua phút giây "nghẹt thở" ca đại phẫu kéo dài hơn 10 tiếng.



Khi buông dao rời phòng mổ cũng là lúc đôi mắt BS Tú Dung đỏ ngầu do tập trung quá cao độ trong quá trình phẫu thuật, kim đồng hồ thời điểm này đã điểm 20 giờ.

Đôi mắt đỏ ngầu của TS-BS Tú Dung sau tập trung cao độ trong ca mổ hơn 10

Đường dao đầu tiên bắt đầu từ vùng thái dương phải, kéo dài dọc xuống giữa mặt, kéo đường mổ đến tận phía sau tai và gáy (đường mổ dài, quanh co, phức tạp đòi hỏi sự tỉ mỉ). BS Tú Dung tiến hành bóc tách toàn bộ 2/3 vùng mặt của bệnh nhân. Quá trình này kéo dài hơn 3 tiếng do toàn bộ vùng da quá dày (10mm), còn vùng mô bị xơ cứng toàn bộ như đá, không những thế vùng cơ gần như bị teo toàn bộ do bệnh nhân có tiền sử viêm mãn tính gần 15 năm, khiến các bác sĩ hết sức khó khăn trong quá trình bóc tách và thực hiện từng đường mổ. Nếu không có sự tính toán cẩn thận và liên tục kiểm soát mạch máu sẽ có rủi ro, nguy hiểm nhất có thể dẫn đến chảy máu và hoại tử toàn bộ vùng mặt.

Các bác sĩ tỉ mẩn tái tạo khuông mặt cho chàng trai

Sau nhiều giờ tập trung thực hiện bóc tách 2/3 khuôn mặt của Mến, BS Tú Dung và ê kip tiếp tục bước vào giai đoạn cắt bỏ da dư và may tạo hình vùng mặt. Quá trình này cũng rất cam go. Sau 2 tiếng, các bác sĩ mới hoàn tất công đoạn tạo hình vùng mặt vì vùng da cứng, dày và chảy xệ quá nhiều gây cản trở khá nhiều cho ekip thực hiện. Công đoạn này yêu cầu phải thật chuẩn xác trong từng đường dao, đường chỉ khâu vì rất khó để phân biệt ranh giới của lớp SMAX và lớp cơ của bệnh nhân. Bác sĩ thực hiện phải vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân.

Sau phần tạo hình vùng mặt, toàn bộ dụng cụ mổ, trang phục bảo hộ cả ê kíp phải thay mới lại hết để đảm bảo tính vô trùng trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ê kíp phải thay dao mổ liên tục do gặp phải lớp da dày cứng gần như hóa thạch ngoài dự kiến

Chặng đường tiếp theo, BS Tú Dung tiến hành thực hiện tái tạo vùng cổ chảy xệ. Lần này, cả ê kíp lại một lần gặp khó trong vấn đề bóc tách vì lớp da cứng dày như bị "hóa thạch ngàn năm". BS Tú Dung liên tục yêu cầu thay đổi dao mổ. Mặc dù, trước đó nhiều ngày và trước khi vào phẫu thuật, các bác sĩ đã thực hiện đo vẽ nhiều lần, để tính toán đường mổ chính xác, tuy nhiên vì vùng da chảy xệ quá lớn và dư quá nhiều, cộng với việc toàn bộ mô của bệnh nhân bị phù nề nghiêm trọng (đây có thể là nguyên nhân khiến Mến 15 nằm ngủ ngồi) nên trong quá trình phẫu thuật, đường rạch dài hơn dự kiến để giải quyết các vấn đề trên.

Gương mặt mới sau lần phẫu thuật đầu tiên của chàng trai sau 15 năm chảy xệ, ngủ ngồi

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc khâu tạo hình, khép chặt đường mổ vùng cổ, song sau 3 giờ phẫu thuật, công đoạn này cũng đã hoàn tất. Tiếp đến, mất 2 tiếng BS Tú Dung tiếp tục tỉ mẩn tạo hình vùng môi và miệng dưới cho bệnh nhân. Ca mổ kết thúc đúng như dự kiến ban đầu, gương mặt Mến cải thiện được 40% trong lần phẫu thuật đầu tiên.

Để tiếp tục hành trình tìm ra căn nguyên gây bệnh cũng như ngăn ngừa các diễn biến bệnh tái phát trong tương lai cho Mến, BS Tú Dung tiến hành lấy 20 mẫu sinh thiết để gửi đến nhiều trung tâm xét nghiệm trong và ngoài nước.

Ê kíp bác sĩ mổ vẫn chưa nguôi cảm xúc sau ca đại phẫu gặp nhiều khó khăn

BS Tú Dung chia sẻ thách thức lớn nhất là gương mặt bị biến dạng quá nặng, phải từ 4-5 lần phẫu thuật mới có thể cải thiện được 70%. Cần khoảng 45 ngày nữa để xác định được tình trạng ổn định của Mến. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch thì sau 6-8 tuần sau lần mổ đầu tiên này, Mến sẽ được phẫu thuật lần thứ 2.

TS-BS Tú Dung sẽ tiếp tục đồng hành cuối hành trình tìm lại cuộc sống mới cho chàng trai miền Tây

Tùy vào kết quả sau mỗi lần để điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp nhưng mục tiêu cuối cùng là Mến có thể có gương mặt gần như bình thường. Ngoài gửi mẫu mô xét nghiệm xác định bệnh lần nữa, Mến sẽ điều trị nội khoa để gương mặt thon gọn thêm, ngăn ngừa tình trạng tái phát.

"Đây chưa phải bước cuối cùng. Hành trình gian nan sẽ còn rất dài và hãy cầu mong cho sự bền bỉ của Mến và kỳ tích của tạo hóa để chúng tôi tiếp tục hành trình tìm lại cuộc sống cho chàng trai tội nghiệp !", BS Tú Dung bộc bạch.