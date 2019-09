Bệnh nhân nữ tên N.T.L (40 tuổi; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Trước đó, bệnh nhân L, nhập viện từ tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng co giật, sùi bọt mép, tím tái, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng.

Bước đầu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ chẩn đoán xuất huyết não – suy hô hấp nặng. Sau khi cấp cứu tại đây, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy hô hấp nặng, phù phổi cấp. Sau hồi sức tích cực, tri giác bệnh nhân có cải thiện và được thực hiện CT Scan đầu.

Bệnh nhân L. đang được các bác sĩ chăm sócTS Hà Tấn Đức đang thăm khám cho bệnh nhân L.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết khoang dưới nhện. Hệ động mạch cảnh trong bên trái tổn thương phình mạch dạng túi động mạch cảnh trong đoạn thông sau, kích thước tương đương 3,3 mm, cổ rộng 3 mm chưa vỡ. Hệ động mạch cảnh trong bên phải tổn thương dạng túi phình đa thùy động mạch cảnh trong đoạn thông sau, kích thước 6 x 9 mm khả năng đã vỡ.

Trước và sau khi can thiệp

Các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch túi phình động mạch cảnh trong đoạn thông sau bên phải đã vỡ trước. Tổn thương phình mạch dạng túi động mạch cảnh trong đoạn thông sau bên trái chưa can thiệp cấp cứu, vì túi phình chưa vỡ, túi phình cổ rộng, do đó có khả năng đặt giá đỡ và túi phình bên phải đã vỡ thì phải can thiệp trước để ổn định tình trạng xuất huyết và tránh nguy cơ tái xuất huyết.

Ê-kíp can thiệp đã chụp vào nút động mạch não số hóa nền, luồn vi ống thông siêu chọn lọc vào trong túi phình và tiến hành thả 5 coil vào trong túi phình. Chụp kiểm tra thấy bít gần như hoàn toàn vào túi phình, tuần hoàn động mạch não tốt.

Sau nhiều giờ căng thẳng của ca phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân được hồi phục tiếp xúc tốt, tri giác hồi phục gần như hoàn toàn, đã ngưng thở máy, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tiếp tại Khoa Hồi sức tích cực.